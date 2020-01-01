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Стафилококк и анемия: что можно привезти с оздоровительного отдыха в санатории

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Журналистка проекта "Тайный агент" (Новый канал) обнаружила опасные вирусы на медицинском оборудовании.
Стафилококк и анемия: что можно привезти с оздоровительного отдыха в санатории
Стафилококк и анемия: что можно привезти с оздоровительного отдыха в санатории
depositphotos.com

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Не секрет, что Трускавец – идеальное место для лечебно-оздоровительного отдыха. Сюда съезжаются люди не только со всех уголков нашей страны, но и из стран ближнего зарубежья. Журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Анастасия Квитка проверила, не повредит ли здоровью медицинское оборудование для лечебных процедур.

– Я примерила на себя роль отдыхающей, которая приехала подлечить желудок, – рассказывает девушка. – По медицинским показаниям, мне необходимо было только диетическое питание и расслабляющие процедуры. Врач в санатории, прочитав мое направление, назначил правильное лечение.

Стафилококк и анемия: что можно привезти с оздоровительного отдыха в санатории
Стафилококк и анемия: что можно привезти с оздоровительного отдыха в санатории
Пресс-служба

Но безопасно ли здесь оборудование для лечебных процедур?

– Тубус-кварц и кислородная терапия – процедуры, требующие телесного контакта, – говорит Анастасия. – Специально выбрала такие, чтобы проверить, как их дезинфицируют.

Стафилококк и анемия: что можно привезти с оздоровительного отдыха в санатории
Стафилококк и анемия: что можно привезти с оздоровительного отдыха в санатории
Пресс-служба

Медицинские работники показали агенту, как они замачивают приборы в специальных растворах. Чтобы убедиться, достаточно ли этого, Анастасия взяла смывы с каждого предмета, к которому пациентам необходимо прикасаться.

– Результаты анализов меня неприятно шокировали, – говорит журналистка. – Только представьте, на трубках приборов, которые посетители берут в рот, был обнаружен стафилококк. Эта бактерия может вызвать анемию. Поэтому рекомендую воспользоваться одноразовыми наконечниками, которые вы можете попросить у медицинских работников. Ведь мы не можем быть уверены, что многоразовый прибор был правильно продезинфицирован.

Ранее мы писали, безопасно ли ходить в спортзал. 

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Теги: летний отдых
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