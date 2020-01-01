Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Доктор Комаровский рассказал, безопасно ли ходить в спортзал

Комментариев: 0
Педиатр рекомендует быть осторожным во время занятий в тренажёрном зале.
Доктор Комаровский рассказал, безопасно ли ходить в спортзал
pinterest.com

Читай также: Диетолог рассказала, как осанка влияет на пищеварение

Фитнес-центры активно возобновляют работу. Доктор Комаровский рассказал, безопасно ли ходить в спортзал. 

Комаровский отметил, что с тренажерным залом все очень плохо. Во-первых, потому, что там огромное количество ручек, за которые берется куча людей. Во-вторых, люди в спортзале все время потеют, а что они делают, когда потеют? Все время вытирают рукой пот, то есть создают все условия для заражения. Педиатр уточнил, что еще не видел ни одного спортзала в нашей стране, где бы поддерживались оптимальные параметры температуры и влажности. 18 градусов — да нигде, дышать нечем! И когда ты обращаешься к руководству спортзала и спрашиваешь, почему у вас дышать нечем, знаете, что они отвечают? «Если у нас будет 18 градусов, к нам не будут ходить, потому что холодно». Вот такая у нас ментальность — мы должны обязательно потеть во время занятий спортом. Он не знает, как быть с тренажерным залом. Если там не выполняются нормы, если на каждом углу нет дезинфекторов для рук, если ручки не обработаны, чего туда ходить? Это же прямой способ заболеть. Опять-таки, как правило, люди, которые ходят в тренажерные залы — это молодые и активные люди, которые любят общаться, рисковать и путешествовать.

Доктор Комаровский рассказал, безопасно ли ходить в спортзал
Доктор Комаровский рассказал, безопасно ли ходить в спортзал
pinterest.com

Но если все меры по дезинфекции поверхностей выполняются, в зале оптимальные температура и влажность воздуха, осуществляется сквозное проветривание и соблюдается социальное дистанцирование, то вы можете тренироваться без существенного риска заражения.

А если все же опасаетесь, то лето вам в помощь — множество тренажеров есть на свежем воздухе. Только не забывайте правильно применять санитайзер при смене снарядов.

Ранее мы писали, что может спровоцировать гормональное ожирение. 

Поделись:
Теги: доктор Комаровский. советы доктора Комаровского, спортзал, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь