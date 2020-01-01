Педиатр рекомендует быть осторожным во время занятий в тренажёрном зале.

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Фитнес-центры активно возобновляют работу. Доктор Комаровский рассказал, безопасно ли ходить в спортзал.

Комаровский отметил, что с тренажерным залом все очень плохо. Во-первых, потому, что там огромное количество ручек, за которые берется куча людей. Во-вторых, люди в спортзале все время потеют, а что они делают, когда потеют? Все время вытирают рукой пот, то есть создают все условия для заражения. Педиатр уточнил, что еще не видел ни одного спортзала в нашей стране, где бы поддерживались оптимальные параметры температуры и влажности. 18 градусов — да нигде, дышать нечем! И когда ты обращаешься к руководству спортзала и спрашиваешь, почему у вас дышать нечем, знаете, что они отвечают? «Если у нас будет 18 градусов, к нам не будут ходить, потому что холодно». Вот такая у нас ментальность — мы должны обязательно потеть во время занятий спортом. Он не знает, как быть с тренажерным залом. Если там не выполняются нормы, если на каждом углу нет дезинфекторов для рук, если ручки не обработаны, чего туда ходить? Это же прямой способ заболеть. Опять-таки, как правило, люди, которые ходят в тренажерные залы — это молодые и активные люди, которые любят общаться, рисковать и путешествовать.



Доктор Комаровский рассказал, безопасно ли ходить в спортзал pinterest.com

Но если все меры по дезинфекции поверхностей выполняются, в зале оптимальные температура и влажность воздуха, осуществляется сквозное проветривание и соблюдается социальное дистанцирование, то вы можете тренироваться без существенного риска заражения.А если все же опасаетесь, то лето вам в помощь — множество тренажеров есть на свежем воздухе. Только не забывайте правильно применять санитайзер при смене снарядов.

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