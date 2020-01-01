Нужно находить время на свое здоровье.

Международный день защиты женского здоровья: о каких обследованиях не нужно забывать depositphotos.com

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28 мая отмечается. Международный день здоровья женщин. К сожалению, большинство людей халатно относятся к необходимости регулярно проходить обследования и обращаются к врачам уже в тот момент, когда заболевание становится явным. А ведь, как известно, болезнь проще предупредить, чем лечить.

Согласно рекомендациям ВОЗ, женщинам следует соблюдать следующие профилактические меры:

Контроль артериального давления.

Повышенное кровяное давление увеличивает риск сердечного приступа, инсульта и заболеваний почек. Следует помнить, что норма артериального давления у человека меняется с возрастом. Систолическое давление растет в течение всей жизни, а диастолическое растет до 60 лет. В более старшем возрасте и для людей, которые имеют повышенный риск развития артериальной гипертензии, рекомендуется ежегодный скрининг.



Международный день защиты женского здоровья: о каких обследованиях не нужно забывать depositphotos.com

Анализ на определение глюкозы в крови

Женщины, которые имеют генетическую предрасположенность к сахарному диабету или избыточному весу, должны ежегодно проверять уровень глюкозы в крови и консультироваться со своим врачом. Женщинам в возрасте от 45 лет, которые не имеют рисков, следует проверяться каждые 3 года.

Индекс массы тела (ИМТ)

Поддержание постоянной нормального веса тела уменьшает риск наиболее опасных заболеваний - сердечно-сосудистых, диабета и рака. Определить оптимальный вес можно с помощью унифицированного показателя - индекса массы тела.

Скрининг плотности костей

Женщины должны начинать проходить скрининг на выявление остеопороза с 65 лет. Те, у кого есть факторы риска развития остеопороза переломы или низкая масса тела, должны проходить скрининг раньше.

Раннее выявление рака молочной железы

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Всем женщинам в возрасте от 20 лет стоит ежемесячно самостоятельно обследовать грудь. В случае каких-либо изменений в молочных железах немедленно обратиться к врачу. Онкологи советуют женщинам в возрасте 40-50 лет начинать проходить процедуру маммографии 1 раз в 2 года, а женщинам после 50 лет обследоваться ежегодно. Если есть семейная история болезни или другие проблемы, стоит поговорить с врачом о начале скрининга раньше.



Международный день защиты женского здоровья: о каких обследованиях не нужно забывать depositphotos.com

Раннее выявление рака толстой кишки

Скрининг обычно следует начинать после 50 лет. Но, как и в случае с диагностированием рака молочных желез, если есть семейная история болезни или другие проблемы, нужно поговорить с врачом о начале скрининга раньше.

Стоматологический осмотр

Следует регулярно чистить зубы, избегать курения и сладких блюд и каждые полгода посещать стоматолога.

Проверка липидного профиля

Это развернутый скрининг риска сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероз. Для женщин в возрасте от 40 лет рекомендуется регулярно проверять липидный профиль. Если есть склонность к риску сердечных заболеваний или инсульта, стоит обсудить с врачом частоту проведения анализа.



Международный день защиты женского здоровья: о каких обследованиях не нужно забывать depositphotos.com

Скрининг рака шейки матки

Скрининг следует начинать женщинам в возрасте от 30 лет (раньше для женщин с ВИЧ). Если тест отрицательный и отсутствуют любые риски повторно сдать тест можно через пять лет.

Обследование кожи

Женщины должны регулярно проводить самообследование кожи. После 40 лет риск заболеть увеличивается. Если во время самообследования заметное новое подозрительное повреждения кожи или родинка, которая за последние несколько недель изменила вид, стоит посетить врача для полного профилактического осмотра

Проверка зрения и слуха

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После 40 лет риск глазных болезней и потери слуха значительно возрастает. Рекомендуется посещать офтальмолога и отоларинголога ежегодно, даже если жалобы отсутствуют.

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