Умение оказывать первую помощь – весьма важный и востребованный навык.

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Первая помощь может спасти жизнь — или навсегда лишить пострадавшего здоровья. Узнайте самые распространенные ошибки, которые люди чаще всего допускают при оказании первой помощи

Кровотечение из носа

Запрокидывание головы никак не поможет остановить кровь. А еще есть риск того, что кровь пойдет в горло. Нужно наклонить голову немного вперед и зажать переносицу. Если через 10 минут (макс.) кровь не перестает останавливаться, следует заткнуть нос ватой и вызвать врача.



Частые ошибки при оказании первой помощи depositphotos.com

Ожог

«Народные средства» вроде прикладывания льда или масла к месту ожога не только не помогают, но и вредят человеку. Масло так и вовсе усугубляет процесс повреждения клеток кожи и осложняет заживание и обезболивание раны.

Нужно подержать место ожога под холодной проточной, но не ледяной водой пару минут. После этого место ожога следует накрыть чистой и сухой повязкой и обратиться за медицинской помощью.⠀

Тяжелые травмы

Худшее, что можно сделать, это попытаться его передвинуть. Попытка сделать это может стать причиной получения еще более тяжелых травм и даже привести к летальному исходу.

Не трогайте человека. Сразу же вызывайте скорую и до ее приезда максимально освободите место для последующего маневра с носилками.



Частые ошибки при оказании первой помощи depositphotos.com

Порезы и открытые травмы

Нет ничего хуже, чем попытаться прочистить открытую рану или порез при помощи человеческой слюны. Никакими бактерицидными свойствами она не обладает.

Промойте рану физраствором или в крайнем случае чистой водой.⠀

Перелом и растяжение связок

Согревающий компресс только ухудшит состояние. Тепло усиливает кровоток в организме, а значит неизбежно станет причиной еще большего отека.

Постарайтесь охладить место растяжения или перелома при помощи компресса или льда, а также максимально иммобилизовать пострадавшую часть тела.



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