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Можно ли пить кофе во время беременности

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Узнайте ответ на вопрос.
Можно ли пить кофе во время беременности
Можно ли пить кофе во время беременности
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Традиционный завтрак во многих семьях включает в себя чашку кофе. Этот тонизирующий напиток помогает проснуться, настроиться на рабочий лад, словом, собраться с силами для предстоящих дел. А как же быть будущим мамам?

Недавние рекомендации Европейского сообщества по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Американского института медицины обозначили безопасный прием кофе беременным до 200 мг в день.

Такое количество кофеина равнозначно 2 чашкам крепкого черного кофе.Какой объем 1 чашки кофе, согласно их рекомендациям ? 
За эквивалент 1 чашки кофе принято 226 мл напитка, которые содержат 137 мг кофеина, если кофе заварено, или 78 мг кофеина, если кофе растворимо
Опасным компонентом кофе является кофеин.
Также нельзя забывать о том,что кофеин является компонентом многих других продуктов, кроме кофе(чай , кола, энергетик).

Можно ли пить кофе во время беременности
Можно ли пить кофе во время беременности
pinterest


Чем опасен кофеин при употреблении выше нормативных доз?

  • Кофеин является психоактивным веществом,который при увеличении употребления выше рекомендованного количества может повлиять на нормальное течение беременности и его исход. .
  • Кофеин и его метаболиты легко проникают через плацентарный барьер, а выведение кофеина задерживается из-за незрелости печени плода.
  • Также кофеин влияет на плацентарный кровоток и затрудняет трансплацентарный перенос питательных веществ к плоду.
  • Период полураспада кофеина значительно больше в организме беременной женщины из-за снижения активности фермента печени , который отвечает за метаболизм кофеина.

Вывод :влияние кофеина на течение беременности и развитие плода зависит от количества потребления матерью.

Рекомендации:

  • Чай делать не крепким
  • Использовать только натуральный кофе из зерен
  • Не более 2чашек в день,
  • В кофе лучше добавлять молоко , так как при высоких концентрациях кофеин препятствует
  • усвоению и хранению кальция.

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Теги: кофе, беременность
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