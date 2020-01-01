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Можно ли пить кофе во время беременности pinterest

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Традиционный завтрак во многих семьях включает в себя чашку кофе. Этот тонизирующий напиток помогает проснуться, настроиться на рабочий лад, словом, собраться с силами для предстоящих дел. А как же быть будущим мамам?



Недавние рекомендации Европейского сообщества по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Американского института медицины обозначили безопасный прием кофе беременным до 200 мг в день.



Такое количество кофеина равнозначно 2 чашкам крепкого черного кофе.Какой объем 1 чашки кофе, согласно их рекомендациям ?

За эквивалент 1 чашки кофе принято 226 мл напитка, которые содержат 137 мг кофеина, если кофе заварено, или 78 мг кофеина, если кофе растворимо

Опасным компонентом кофе является кофеин.

Также нельзя забывать о том,что кофеин является компонентом многих других продуктов, кроме кофе(чай , кола, энергетик).



Можно ли пить кофе во время беременности pinterest

Кофеин является психоактивным веществом,который при увеличении употребления выше рекомендованного количества может повлиять на нормальное течение беременности и его исход. .

Кофеин и его метаболиты легко проникают через плацентарный барьер, а выведение кофеина задерживается из-за незрелости печени плода.

Также кофеин влияет на плацентарный кровоток и затрудняет трансплацентарный перенос питательных веществ к плоду.

Период полураспада кофеина значительно больше в организме беременной женщины из-за снижения активности фермента печени , который отвечает за метаболизм кофеина.

Чем опасен кофеин при употреблении выше нормативных доз?

Вывод :влияние кофеина на течение беременности и развитие плода зависит от количества потребления матерью.



Рекомендации:

Чай делать не крепким

Использовать только натуральный кофе из зерен

Не более 2чашек в день,

В кофе лучше добавлять молоко , так как при высоких концентрациях кофеин препятствует

усвоению и хранению кальция.

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