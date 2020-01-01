Признаки приближающегося сердечного приступа у женщин
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Существует стереотип, что сердечные приступы - это“ мужская болезнь“. Но следует обратить внимание, сердечные приступы остаются главной причиной смертей женщин по всему миру. Ivona расскажет, на какие признаки стоит обратить внимание.
- Головокружение
Большая часть случаев сердечных приступов не сопровождается обмороком, но из-за уменьшения или полной остановки кровотока (благодаря которому кислород поступает ко всем органам, в том числе к сердцу и мозгу) порой может начаться головокружение.
- Боль в верхней части тела
В сердце не так много нервных окончаний, поэтому оно может передавать свои импульсы через другие части тела, отражаясь болью в спине, плечах, руках, шее или челюсти.
- Усталость
Чувство усталости после бессонной ночи или напряженного дня — это нормально. Но более половины женщин начинают чувствовать нарастание усталости, слабости еще задолго до сердечного приступа — более, чем за месяц — при том, что явных предпосылок для развития таких состояний не отмечалось.
- Чрезмерное потоотделение
Если это не менопауза или интенсивная тренировка, то чрезмерное потоотделение или потливость могут сигнализировать о сердечном приступе, который активирует нервную систему.
- Тошнота
Сердечный приступ может провоцировать появление тошноты. При этом данный признак более характерен для женщин, чем для мужчин — проявляется среди слабой половины человечества в два раза чаще. Также за несколько дней до сердечного приступа могут появиться симптомы, сходные с гриппом.Если вдруг (ниоткуда) появилась внезапная, не тошнота,которая не кажется связанной с пищей, примите меры — обратитесь за помощью!
- Одышка
Если привычные тренировки по необъяснимым причинам стали для вас трудновыполнимыми — обратитесь к врачу.
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