Эти признаки нельзя игнорировать.

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Существует стереотип, что сердечные приступы - это“ мужская болезнь“. Но следует обратить внимание, сердечные приступы остаются главной причиной смертей женщин по всему миру. Ivona расскажет, на какие признаки стоит обратить внимание.

Головокружение

Большая часть случаев сердечных приступов не сопровождается обмороком, но из-за уменьшения или полной остановки кровотока (благодаря которому кислород поступает ко всем органам, в том числе к сердцу и мозгу) порой может начаться головокружение.

Боль в верхней части тела

В сердце не так много нервных окончаний, поэтому оно может передавать свои импульсы через другие части тела, отражаясь болью в спине, плечах, руках, шее или челюсти.



Признаки приближающегося сердечного приступа у женщин depositphotos.com

Усталость

Чувство усталости после бессонной ночи или напряженного дня — это нормально. Но более половины женщин начинают чувствовать нарастание усталости, слабости еще задолго до сердечного приступа — более, чем за месяц — при том, что явных предпосылок для развития таких состояний не отмечалось.

Чрезмерное потоотделение

Если это не менопауза или интенсивная тренировка, то чрезмерное потоотделение или потливость могут сигнализировать о сердечном приступе, который активирует нервную систему.



Тошнота

Сердечный приступ может провоцировать появление тошноты. При этом данный признак более характерен для женщин, чем для мужчин — проявляется среди слабой половины человечества в два раза чаще. Также за несколько дней до сердечного приступа могут появиться симптомы, сходные с гриппом.Если вдруг (ниоткуда) появилась внезапная, не тошнота,которая не кажется связанной с пищей, примите меры — обратитесь за помощью!

Одышка

Если привычные тренировки по необъяснимым причинам стали для вас трудновыполнимыми — обратитесь к врачу.



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