Всесвітній день шизофренії — час подумати про тих, хто страждає на цю хворобу

22 травня 2020 р. компанія Gedeon Richter опублікувала прес-реліз, присвячений Всесвітньому дню шизофренії:

«Всесвітній день шизофренії, який припадає на 24 травня, має на меті підвищити обізнаність про осіб, які страждають на це одне з найважчих психічних захворювань у світі.

Ця дата позначена у нашому календарі як день, присвячений підвищенню обізнаності про шизофренію та допомозі пацієнтам в отриманні більшого соціального сприйняття, і це не тільки наш обов’язок, а й місія. Протягом останніх двох десятиліть наші колеги невтомно працювали над тим, щоб знайти нові рішення для лікування осіб, що страждають на цю хворобу, і таким чином підтримували пацієнтів, тих, хто ними опікувався, та фахівців з психічного здоров’я в управлінні цим розладом протягом усього життя.

Як партнер у галузі психіатрії ми постійно шукаємо шляхи покращення життя тих, хто страждає на шизофренію. Отже, Gedeon Richter та її партнер у Західній Європі — Recordati, із задоволенням оголошують про запуск schizophrenia.life — англомовного вебсайту, створеного для пацієнтів, їх опікунів та лікарів з метою надання якісної інформації про шизофренію простим способом. Тут медичні працівники можуть знайти найновішу медичну інформацію про шизофренію та її лікування. Тоді як пацієнти та їх рідні можуть отримати інформацію про захворювання в доступній формі.

Завдяки schizophrenia.life ми прагнемо виконувати ту ж місію, що й День шизофренії: підвищити обізнаність про хворобу, а також боротися з міфами, що її оточують:

Міф 1. Шизофренія — рідкісне захворювання.

Правда. Шизофренія вражає приблизно 1 зі 100 людей протягом усього життя. Зазвичай хвороба розвивається в молодому віці, між 15 і 30 роками, і може вразити будь-кого.

Міф 2. Шизофренія — це те саме, що мати «роздвоєння особистості».

Правда. Дослівний переклад слова «шизофренія» з грецької звучить як «роздвоєння розуму», але незалежно від того, що пропонують фільми та поп-культура, це захворювання краще можна описати як відрив від реальності. У людей із шизофренією відмічають галюцинації, тобто вони бачать або чують те, чого немає насправді, часто вірять у надприродні, магічні речі, це так звані марення. Люди з «роздвоєнням особистості» мають зовсім інший діагноз, який називається дисоціативним розладом особистості, який зазвичай плутають із шизофренією.

Міф 3. Люди із шизофренією зазвичай мають галюцинації, як у фільмах!

Правда. У фільмах, як правило, зображена шалена поведінка, яка є драматичнішою, ніж насправді, з метою привернення уваги. Тим не менш, це стереотип. Галюцинації справді поширені при шизофренії, але люди зазвичай виглядають зануреними у свій власний світ, і спілкуватися з ними може бути складно. Вони також мають певні когнітивні симптоми, пов’язані з втратою деяких повсякденних функцій, наприклад мотивації, або виникненням труднощів із запам’ятовуванням. Стереотипи, що поширюються засобами масової інформації, можуть лише поглиблювати помилкові уявлення та негативне ставлення.

Міф 4. Люди із шизофренією можуть бути небезпечними і мають бути ізольовані від оточуючих.

Правда. Деякі люди із шизофренією схильні до агресивної поведінки, але ця поведінка не є основною характеристикою шизофренії і частіше відмічається у хворих, що не отримують лікування.

Ділячись цим матеріалом, ми можемо зробити невеликий крок разом у боротьбі з міфами, які так шкодять тим, хто вже страждає від цієї руйнівної хвороби — шизофренії».

Про Gedeon Richter

Gedeon Richter — фармацевтична компанія, штаб-квартира якої знаходиться в Будапеш­ті (Угорщина). Gedeon Richter — провідний виробник лікарських засобів у країнах Східної та Центральної Європи з розширенням прямої присутності в Західній Європі, Китаї та Латинській Америці. Досягнувши ринкової капіталізації в 3,6 млрд євро (4,1 млрд дол. США) до кінця 2019 р., загальні обсяги продажу Gedeon Richter становили близько 1,6 млрд євро (1,7 млрд дол.) у тому ж році. Портфель продуктів Gedeon Richter охоплює безліч важливих терапевтичних напрямків, таких як жіноче здоров’я, захворювання центральної нервової та серцево-судинної систем. Маючи у своєму розпорядженні один з найбільших R&D-підрозділів у Східній і Центральній Європі, дослідницьку активність компанія Gedeon Richter фокусує на порушеннях роботи центральної нервової системи. Володіючи загальновизнаним досвідом у царині хімії стероїдів, Gedeon Richter є важливим гравцем у сфері жіночого здоров’я в усьому світі. Також компанія бере активну участь у розробці біосимілярів.

За матеріалами www.richter.hu