Доктор Комаровский рассказал о последствиях жесткого карантина

Есть опасность, что в следующую волну человечество получит "COVID плюс коклюш и дифтерию".

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Украинский педиатр Евгений Комаровский на своем YouTube канале рассказал о негативных последствиях, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры.



Педиатр отметил, что чем дольше продлятся введенные из-за коронавируса ограничения, тем медленнее будет вырабатываться популяционный иммунитет.

Чем интенсивнее мы будем закручивать гайки, ограничивать общение, полеты, закрывать все, тем больше будет выработка коллективного иммунитета. Он все равно выработается рано или поздно. Рано или поздно 60-70 процентов народу будет иммунитет иметь, и тогда передача остановится“

Комаровский добавил, что из-за жестких карантинных мер в связи с коронавирусом во многих странах перестали делать плановые хирургические операции и плановую вакцинацию детей.

Нам еще это может аукнуться вспышками, и тогда мы посмотрим, как наши инфекционные больницы будут справляться с ковидом, плюс коклюш, плюс дифтерия, плюс корь



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