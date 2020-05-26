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Доктор Комаровский рассказал о последствиях жесткого карантина

Комментариев: 3
Есть опасность, что в следующую волну человечество получит "COVID плюс коклюш и дифтерию".
Доктор Комаровский рассказал о последствиях жесткого карантина
Доктор Комаровский рассказал о последствиях жесткого карантина
depositphotos.com

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Украинский педиатр Евгений Комаровский  на своем YouTube канале рассказал о негативных последствиях, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры. 

Педиатр отметил, что чем дольше продлятся введенные из-за коронавируса ограничения, тем медленнее будет вырабатываться популяционный иммунитет.

Чем интенсивнее мы будем закручивать гайки, ограничивать общение, полеты, закрывать все, тем больше будет выработка коллективного иммунитета. Он все равно выработается рано или поздно. Рано или поздно 60-70 процентов народу будет иммунитет иметь, и тогда передача остановится“ 

Комаровский добавил, что из-за жестких карантинных мер в связи с коронавирусом во многих странах перестали делать плановые хирургические операции и плановую вакцинацию детей.

Нам еще это может аукнуться вспышками, и тогда мы посмотрим, как наши инфекционные больницы будут справляться с ковидом, плюс коклюш, плюс дифтерия, плюс корь


Ранее мы писали, помогут ли витамины в профилактике коронавируса. 

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Теги: доктор Комаровский, коронавирус
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Комментариев (3)
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ДокторИдиотов  (аноним)  26.05.2020, 13:48
Оценка:  -1
ДокторИдиотов
Доктор Комаровский идиот!!!!
Шарлатан и мудила!!!
ДокторИдиотов  (аноним)  26.05.2020, 13:48
Оценка:  -1
ДокторИдиотов
Доктор Комаровский идиот!!!!
Шарлатан и мудила!!!
hjgffrter    26.05.2020, 13:35
Оценка:  -23
hjgffrter
Рано или поздно 60-70 процентов будут иммунитет иметь?Ok.А сколько людей до этого самого"рано или поздно"заразятся и умрут?А что потом делать 30-40 процентам,которые даже"рано или поздно"иммунитета иметь так и не будут,а доХтор???
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