Ожоги борщевиком: как оказать первую помощь

Ожоги борщевиком — серьезная проблема в летние месяцы.

Ожоги борщевиком: чем мазать и как лечить depositphotos.com

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С каждым годом в летние месяцы растет число обращений пострадавших от борщевика. Это растение вызывает болезненные ожоги на коже, а в некоторых случаях даже привести к летальному исходу.

Как происходит ожог борщевиком?⠀



В соке борщевика есть вещество, которое увеличивает восприимчивость кожи человека к ультрафиолетовому излучению и если в течение 2-х суток после контакта на открытый участок кожи попадут солнечные лучи, это приведет к появлению сильного ожога. Наиболее опасен сок борщевика в период его цветения.



Ожоги борщевиком: чем мазать и как лечить pinterest

Немедленно промыть поражённые участки кожи обильным количеством проточной воды с мылом с помощью мягкой губки;

Максимально закрыть одеждой эти места от воздействия прямых солнечных лучей минимум на 2-3 суток;

Обработать поражённые участки антисептическим раствором, декспантенолом, наложить стерильную повязку;

Принять антигистаминный препарат.⠀

После попадания солнечных лучей, пораженный участок начинает сильно зудеть и краснеть, позже на начинают образовываться ожоговые волдыри.При большой площади пораженного участка кожи, может подняться температура, возникнуть головная и мышечная боль, появиться слабость и пропасть аппетит. На месте вскрывшегося волдыря образуется эрозия, а затем долго незаживающая язва.

Ожоги борщевиком: чем мазать и как лечить depositphotos.com

Когда нужно обращаться к врачу?

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Чаще всего вовремя оказанная первая помощь позволяет избежать возникновения осложнений. Обращаются за медицинской помощью только в случае возникновения ожогов, лечение которых проводит врач-травматолог по общим правилам ожоговой терапии.



Профилактика:



Чтобы избежать ожога борщевиком, стоит запомнить несколько правил.

Когда косите заросли борщевика, то следует это делать в пасмурную погоду и защищать все участки тела непромокаемой одеждой.

Расскажите своим детям о вреде борщевика, время от времени напоминайте, проверяйте их знания.

Запрещайте детям играть в тени зарослей борщевика.

Не позволяйте детям ходить босиком по скошенной траве, если там есть пеньки борщевика (толстые трубочки, заполненные соком).

Не позволяйте играть скошенными листьями, рубить борщевик палкой или рвать его руками.

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