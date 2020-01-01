Ожоги борщевиком: как оказать первую помощь
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С каждым годом в летние месяцы растет число обращений пострадавших от борщевика. Это растение вызывает болезненные ожоги на коже, а в некоторых случаях даже привести к летальному исходу.
Как происходит ожог борщевиком?⠀
В соке борщевика есть вещество, которое увеличивает восприимчивость кожи человека к ультрафиолетовому излучению и если в течение 2-х суток после контакта на открытый участок кожи попадут солнечные лучи, это приведет к появлению сильного ожога. Наиболее опасен сок борщевика в период его цветения.
Симптомы:
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После попадания солнечных лучей, пораженный участок начинает сильно зудеть и краснеть, позже на начинают образовываться ожоговые волдыри.
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При большой площади пораженного участка кожи, может подняться температура, возникнуть головная и мышечная боль, появиться слабость и пропасть аппетит. На месте вскрывшегося волдыря образуется эрозия, а затем долго незаживающая язва.
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Как оказать первую помощь при ожоге борщевиком?
- Немедленно промыть поражённые участки кожи обильным количеством проточной воды с мылом с помощью мягкой губки;
- Максимально закрыть одеждой эти места от воздействия прямых солнечных лучей минимум на 2-3 суток;
- Обработать поражённые участки антисептическим раствором, декспантенолом, наложить стерильную повязку;
- Принять антигистаминный препарат.⠀
Когда нужно обращаться к врачу?
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Чаще всего вовремя оказанная первая помощь позволяет избежать возникновения осложнений. Обращаются за медицинской помощью только в случае возникновения ожогов, лечение которых проводит врач-травматолог по общим правилам ожоговой терапии.
Профилактика:
Чтобы избежать ожога борщевиком, стоит запомнить несколько правил.
- Когда косите заросли борщевика, то следует это делать в пасмурную погоду и защищать все участки тела непромокаемой одеждой.
- Расскажите своим детям о вреде борщевика, время от времени напоминайте, проверяйте их знания.
- Запрещайте детям играть в тени зарослей борщевика.
- Не позволяйте детям ходить босиком по скошенной траве, если там есть пеньки борщевика (толстые трубочки, заполненные соком).
- Не позволяйте играть скошенными листьями, рубить борщевик палкой или рвать его руками.
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