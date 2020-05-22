Какую тренировку выбрать, если хотите похудеть: совет Аниты Луценко
Читай также: Пищевые привычки, которые могут навредить здоровью
Главный фитнес-тренер страны Анита Луценко всегда дает множество полезных советов о здоровье и спорте на своей странице в Instagram. В этот раз Анита на своей страничке рассказала, какой вид занятий поможет похудеть быстрее всего.
⠀
Фитнес-тренер отметила, что физические упражнения делятся на те, что развивают: силу, гибкость, скорость, координацию или выносливость.
- Йога, стретчинг - развивают гибкость.⠀
- Пробежки, велосипед, плавание, танцы (длительно) - выносливость.⠀
- Тренажёрный зал, силовые упражнения - развивают силу (читайте как следствие рельеф и форму мышц).⠀
- Игры, бег, прыжки, плавание на скорость - развивают скорость.⠀
- Танцы, ролики - координацию.⠀
Ну ясное дело, во всех видах развиваются все качества, просто в разной мере. Йога может быть и силовой, силовые можно делать продолжительно и с малым весом и тогда и выносливость тренируется. Но суть в том, что тренировками - мы работаем над физ качествами. И конечно сердечная система, дыхательная, нервная система, работают суставы, снятие стресса, в общем в целом здоровее телом и головой, меньше болезней.
⠀
Чем заниматься, если хотите похудеть?
Без разницы, смотря какое качество вам интересно развить. А худеть или поправляться вы будете от еды - ее или много или мало. При этом только питанием - форму тела, осанку или выносливость не создать.
Ранее мы публиковали эффективные упражнения для домашних тренировок.
Полная версия правил
https://www.youtube.com/watch?v= qpNERFDaAm0&feature=youtu.be& amp;t=273