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Какую тренировку выбрать, если хотите похудеть: совет Аниты Луценко

Комментариев: 1
Узнайте, какую тренировку выбрать для себя .
Какую тренировку выбрать, если хотите похудеть: совет Аниты Луценко
Какую тренировку выбрать, если хотите похудеть: совет Аниты Луценко
facebook.com/anitasporty/

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Главный фитнес-тренер страны  Анита Луценко всегда дает множество полезных советов о здоровье и спорте на своей странице в Instagram. В этот раз Анита на своей страничке рассказала, какой вид занятий поможет похудеть быстрее всего.

Фитнес-тренер отметила, что физические упражнения делятся на те, что развивают: силу, гибкость, скорость, координацию или выносливость.

  • Йога, стретчинг - развивают гибкость.⠀
  • Пробежки, велосипед, плавание, танцы (длительно) - выносливость.⠀
  • Тренажёрный зал, силовые упражнения - развивают силу (читайте как следствие рельеф и форму мышц).⠀
  • Игры, бег, прыжки, плавание на скорость - развивают скорость.⠀
  • Танцы, ролики - координацию.⠀

Ну ясное дело, во всех видах развиваются все качества, просто в разной мере. Йога может быть и силовой, силовые можно делать продолжительно и с малым весом и тогда и выносливость тренируется. Но суть в том, что тренировками - мы работаем над физ качествами. И конечно сердечная система, дыхательная, нервная система, работают суставы, снятие стресса, в общем в целом здоровее телом и головой, меньше болезней.

Чем заниматься, если хотите похудеть?
Без разницы, смотря какое качество вам интересно развить. А худеть или поправляться вы будете от еды - ее или много или мало. При этом только питанием - форму тела, осанку или выносливость не создать.

Ранее мы публиковали эффективные упражнения для домашних тренировок. 

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Теги: Анита Луценко
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.05.2020, 13:50
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гость
Кацапская падаль любит называть всех вокруг пида...ми, а вот ролик (смотреть с 4.30 мин), где ген-лейт Кобзев И.И. отсасывает у своего начальника. Это покруче, чем на ПорнХабе:
https://www.youtube.com/watch?v= qpNERFDaAm0&feature=youtu.be& amp;t=273
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