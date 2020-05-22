Какую тренировку выбрать, если хотите похудеть: совет Аниты Луценко

Узнайте, какую тренировку выбрать для себя .

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Главный фитнес-тренер страны Анита Луценко всегда дает множество полезных советов о здоровье и спорте на своей странице в Instagram. В этот раз Анита на своей страничке рассказала, какой вид занятий поможет похудеть быстрее всего.

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Фитнес-тренер отметила, что физические упражнения делятся на те, что развивают: силу, гибкость, скорость, координацию или выносливость.

Йога, стретчинг - развивают гибкость.⠀

Пробежки, велосипед, плавание, танцы (длительно) - выносливость.⠀

Тренажёрный зал, силовые упражнения - развивают силу (читайте как следствие рельеф и форму мышц).⠀

Игры, бег, прыжки, плавание на скорость - развивают скорость.⠀

Танцы, ролики - координацию.⠀

Ну ясное дело, во всех видах развиваются все качества, просто в разной мере. Йога может быть и силовой, силовые можно делать продолжительно и с малым весом и тогда и выносливость тренируется. Но суть в том, что тренировками - мы работаем над физ качествами. И конечно сердечная система, дыхательная, нервная система, работают суставы, снятие стресса, в общем в целом здоровее телом и головой, меньше болезней.

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Чем заниматься, если хотите похудеть?

Без разницы, смотря какое качество вам интересно развить. А худеть или поправляться вы будете от еды - ее или много или мало. При этом только питанием - форму тела, осанку или выносливость не создать.

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