Можно ли заразиться коронавирусом через фрукты и овощи: ответ доктора Комаровского

Узнайте, существует ли риск заразиться коронавирусом через фрукты и овощи.

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Педиатр регулярно на своей страничке в Instagram рассказывает подписчикам о здоровье и медицине, а также отвечает на многочисленные вопросы, которые ему задают.

В очередной раз его спросили о риске заразиться коронавирусом через фрукты и овощи: – Сейчас как раз начинается сезон зелени, ягод и фруктов. Но в связи с эпидемией как-то страшновато их покупать – ведь нельзя же обработать петрушку или клубнику спиртом или хлоркой, чтобы убить вирус наверняка, – написали ему читатели.

Комаровский отметил, если человек кашлянул в супермаркете в руку, потом взял в эту руку яблоко, посмотрел на него и положил его обратно, а потом вы взяли это яблоко, не помыли его и съели — вы можете заразиться коронавирусом.Поэтому соблюдайте элементарные гигиенические правила: тщательно мойте ягоды, овощи и фрукты чистой проточной водой! Если всё равно волнуетесь, можете обдать их кипятком.

Ранее мы писали, сколько калорий во фруктов и ягодах.