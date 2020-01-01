Можно ли заразиться коронавирусом через фрукты и овощи: ответ доктора Комаровского
Читай также: Клубника: польза и вред для женского здоровья
Педиатр регулярно на своей страничке в Instagram рассказывает подписчикам о здоровье и медицине, а также отвечает на многочисленные вопросы, которые ему задают.
В очередной раз его спросили о риске заразиться коронавирусом через фрукты и овощи: – Сейчас как раз начинается сезон зелени, ягод и фруктов. Но в связи с эпидемией как-то страшновато их покупать – ведь нельзя же обработать петрушку или клубнику спиртом или хлоркой, чтобы убить вирус наверняка, – написали ему читатели.
Комаровский отметил, если человек кашлянул в супермаркете в руку, потом взял в эту руку яблоко, посмотрел на него и положил его обратно, а потом вы взяли это яблоко, не помыли его и съели — вы можете заразиться коронавирусом.Поэтому соблюдайте элементарные гигиенические правила: тщательно мойте ягоды, овощи и фрукты чистой проточной водой! Если всё равно волнуетесь, можете обдать их кипятком.
Ранее мы писали, сколько калорий во фруктов и ягодах.
Полная версия правил