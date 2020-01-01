Если вас беспокоит боль в грудной клетке, важно понять, с чем она может быть связана.

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Если появилась боль в области сердца, это может вовсе не обозначать наличие острой сердечной недостаточности или инфаркта миокарда. Часто эти симптомы характерны для ряда заболеваний, связанных с позвоночником либо грудной клеткой. Поэтому следует отличать симптомы чисто сердечной боли от остальных, чтобы не медлить с неотложной помощью. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, почему возникают боли в области сердца и в грудной клетке.



Кардиолог отметила, что это самый частый и самый тревожный симптом, с которым пациенты приходят. Этот симптом и пугает нас, и вызывает много вопросов. Но далеко не все боли в груди или даже в области сердца означают проблемы с сердцем. Почему? Наше тело устроено таким образом, что все ощущения, как приятные, так и неприятные, приходят в наш головной мозг по нервным путям. Нервные окончания собирают информацию, передают их в промежуточные центры – нервные сплетения, откуда уже проторенными путями, крупными нервами они поднимаются в наш главный центр – головной мозг, где подвергаются анализу. И иногда, если знаний для анализа недостаточно, они становятся причиной паники и тревоги. Или, наоборот, у обладателей более крепкой нервной системы, отметаются как факт, чтобы не засорять голову лишними проблемами, которые и сами могут как-нибудь решится. И та, и другая реакция очень распространена, но в корне неправильна. Так как, если у Вас не хватает знаний для решения проблемы (а это абсолютно нормально), следует доверить ее профессионалу.



Кардиолог рассказала, почему возникают боли в области сердца и в грудной клетке. depositphotos

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Так вот, именно потому, что тоненькие нервные окончания воспринимают информацию от больного органа и несут ее сначала в нервные сплетения, а уж потом в центральную нервную систему, мы можем чувствовать боль не в том месте, где находится проблема, а в том, где расположено нервное сплетение. Также наши боли могут распространяться (врачи используют более сложное слово – иррадиировать) в совершенно другие места (руки, ноги, спину, шею и т.д.). И происходит это потому, что нервные окончания от этих мест тоже приносят информацию о боли в это же нервное сплетение. Поэтому не удивляйтесь, иногда люди при апендиците жалуются на боль в области желудка, а при инфаркте – в левой руке или спине.

Какие органы и системы, помимо сердца, расположены в нашей грудной клетке и тоже могут иммитировать сердечную боль.

это органы дыхания (легкие, трахея, бронхи)

органы пищеварения (пищевод и его вход в желудок)

мышцы, ребра, разнообразные нервы, в том числе межреберные, и , конечно, грудной отдел позвоночника.

Кардиолог рассказала, почему возникают боли в области сердца и в грудной клетке. depositphotos

Между грудной и брюшной полостью есть мышечная перегородка – диафрагма (которая, кстати, тоже может болеть). И со стороны брюшной полости к ней прилегают желудок, селезенка, печень с желчным пузырем и поджелудочная железа, проблемы с которыми тоже зачастую могут расцениваться нами, как боли в грудной клетке или даже в области сердца (особенно это касается желудка и поджелудочной железы, расположенных слева).

Самые распространенные причины:

1) Чаще всего болят позвоночник, нервы, выходящие или входящие в позвоночный канал, ребра, межреберные мышцы и межреберные нервы. Врачи называют эти боли радикулярными. Для таких болей характерна связь с глубоким дыханием (усиливается на вдохе или при кашле), положением тела (например, больше болит на левом боку) или отдельных частей тела (болит при подъеме левой руки или отведении ее назад, к примеру). Характер боли чаще ноющий, колющий, часто пациенты характеризуют его как кол насквозь (боли в грудном отделе позвоночника) или по ходу какого-нибудь ребра (межреберная невралгия). Болит долго, иногда часами или днями.

2) Боли, характерные для заболеваний желудочно-кишечного тракта (желудок, пищевод, поджелудочная железа). Боли, как правило, связаны с приемом пищи или его отсутствием. «Голодные» боли, когда вы давно не ели характерны для гастрита с повышенной кислотностью или язвенной болезни. Боли сразу после еды (вообще или после определенной пищи) также для проблем, связанных с желудком. Для язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и проблем с поджелудочной железой характерны боли через час-два после приема пищи. Боли чаще жгущего характера.



Кардиолог рассказала, почему возникают боли в области сердца и в грудной клетке. depositphotos

3) Боли, связанные с заболеваниями органов дыхания могут иметь различную локализацию и характер, но думать о них нам стоит тогда, когда они сопровождаются другими характерными симптомами – кашлем, повышением температуры и т.д.

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4) Собственно боли, связанные с заболеванием сердца. Наиболее типичными кардиологи считают давящие, жмущие боли за грудиной или в области сердца, которые возникают во время физической нагрузки (ходьба, бег, подъем по лестнице), проходят в покое или сразу после приема нитроглицерина под язык (если прошло через 20 минут, то не считается). Также подобные боли могут появляться при повышении давления. Выше описанные боли и есть не что иное, как стенокардия. Боли часто распространяются (иррадиируют) в левую руку или обе руки, шею, нижнюю челюсть или в межлопаточную область. Боли при инфаркте (если он, к сожалению, произошел) могут быть просто более интенсивным и сильным проявлением стенокардии (если она уже беспокоила в прошлом) или могут иметь другой характер и возникать впервые.



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