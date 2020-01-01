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В Украине стала доступна услуга бесплатной медицинской консультации онлайн

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До 1 июня включительно каждый украинец имеет возможность получить бесплатные медицинские аудиоконсультации от терапевта.
В Украине стала доступна услуга бесплатной медицинской консультации онлайн
В Украине стала доступна услуга бесплатной медицинской консультации онлайн
depositphotos

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 Аудиоконсультации в онлайн-режиме, которые предлагает DOC.ua, позволяют дистанционно получить профессиональный совет, что очень актуально и удобно не только при постепенного выхода из карантина, но и в повседневной жизни. Пользование такой услугой снижает риск возникновения осложнений болезни, ведь профессиональную консультацию можно получить не выходя из дома.

 Для тех, кто хочет пройти дистанционное предварительное тестирование на симптомы коронавирусной инфекции, DOC.ua предлагает услуги онлайн-проверки с помощью специального приложения на своем сайте или в Telegram и Viber.

Для того, чтобы воспользоваться аудиоконсультацией, достаточно заполнить анкету на сайте DOC.ua и дождаться связи с врачом.

Продолжительность одного сеанса - 10 мин. Услуга доступна с 8:00 до 21:00 ежедневно, без выходных.

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Теги: онлайн консультации, МОЗ
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