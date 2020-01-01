Гепатит С является основной причиной рака печени.

Как распознать гепатит С и защитить себя: рекомендации МОЗ depositphotos

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В течение четырех месяцев этого года хронический гепатит С зафиксирован у 1 905 человек, острый гепатит С был зарегистрирован у 139 человек. В прошлом году в Украине было зафиксировано 473 случая острого гепатита С. Из них 12 в возрасте до 17 лет. Хронический гепатит С был зарегистрирован у почти 6 000 человек, из них 25 - среди детей до 17 лет. По данным ВОЗ, 71 млн человек в мире страдает хронической инфекции вируса гепатита С.

Гепатит представляет собой заболевание печени воспалительного характера, зачастую вирусного происхождения. Гепатит С вызывает вирусный гепатит С, который может развиться в острую и хроническую форму.

Чаще всего заболевание передается через кровь:

при употреблении наркотиков инъекционно

в результате повторного применения или недостаточной стерилизации оборудования в медицинских учреждениях;

при переливании непроверенной крови и ее компонентов.

от матери ребенку и половым путем

Как распознать гепатит С и защитить себя: рекомендации МОЗ depositphotos

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Отмечается, что болезнь не передается через грудное молоко, продукты, воду, во время объятий, поцелуев и тесного общения.

Инкубационный период ВГС (период от инфицирования до первых клинических проявлений) составляет от двух недель до шести месяцев. В 80% случаев после инфицирования нет никаких симптомов.

Основные симптомы:

выраженная общая слабость,

высокая температура,

усталость;

потеря аппетита

тошнота

рвота

боли в животе

потемнение мочи

светлый кал;

боли в суставах;

желтуха.

криоглобулинемия;

гломерулонефрит,

васкулит;

артриты

цирроз

рак печени

Ежегодно от осложнений ВГС умирают около 400 тысяч человек, однако современные методы лечения позволяют 90% пациентов забыть о болезни.



Как распознать гепатит С и защитить себя: рекомендации МОЗ depositphotos

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Острый тип инфекции обычно не имеет симптомов и в 15-45% может пройти сам. Возникающие в организме антитела не гарантируют иммунитет от гепатита в будущем.

Основные методы профилактики:

применение барьерных контрацептивов;

следует использовать только личные зубные щетки, бритвенные лезвия, контактные линзы и одноразовые шприцы, иглы, капельные системы, гинекологические смотровые зеркала;

использование средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, фартуки);

использование стерильных инструментов многоразового назначения.

Вакцины против гепатита С не существует, поэтому профилактика заключается в снижении риска инфицирования в медицинских учреждениях и среди уязвимых групп населения, например людей, употребляющих наркотики инъекционно.

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