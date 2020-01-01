Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как распознать гепатит С и защитить себя: рекомендации МОЗ

Комментариев: 0
Гепатит С является основной причиной рака печени.
Как распознать гепатит С и защитить себя: рекомендации МОЗ
Как распознать гепатит С и защитить себя: рекомендации МОЗ
depositphotos

Читай также: Гормональная контрацепция: какие нужны анализы

В течение четырех месяцев этого года хронический гепатит С зафиксирован у 1 905 человек, острый гепатит С был зарегистрирован у 139 человек. В прошлом году в Украине было зафиксировано 473 случая острого гепатита С. Из них 12 в возрасте до 17 лет. Хронический гепатит С был зарегистрирован у почти 6 000 человек, из них 25 - среди детей до 17 лет. По данным ВОЗ, 71 млн человек в мире страдает хронической инфекции вируса гепатита С.

Гепатит представляет собой заболевание печени воспалительного характера, зачастую вирусного происхождения. Гепатит С вызывает вирусный гепатит С, который может развиться в острую и хроническую форму.

Чаще всего заболевание передается через кровь:

  • при употреблении наркотиков инъекционно
  • в результате повторного применения или недостаточной стерилизации оборудования в медицинских учреждениях;
  • при переливании непроверенной крови и ее компонентов.
  • от матери ребенку и половым путем

Как распознать гепатит С и защитить себя: рекомендации МОЗ
Как распознать гепатит С и защитить себя: рекомендации МОЗ
depositphotos

Читай также: Эндокринолог назвала препараты, которые могут спровоцировать проблемы со щитовидкой

Отмечается, что болезнь не передается через грудное молоко, продукты, воду, во время объятий, поцелуев и тесного общения.

Инкубационный период ВГС (период от инфицирования до первых клинических проявлений) составляет от двух недель до шести месяцев. В 80% случаев после инфицирования нет никаких симптомов.

Основные симптомы:

  • выраженная общая слабость,
  • высокая температура,
  • усталость;
  • потеря аппетита
  • тошнота
  • рвота
  • боли в животе
  • потемнение мочи
  • светлый кал;
  • боли в суставах;
  • желтуха.
  • криоглобулинемия;
  • гломерулонефрит,
  • васкулит;
  • артриты
  • цирроз
  • рак печени

Ежегодно от осложнений ВГС умирают около 400 тысяч человек, однако современные методы лечения позволяют 90% пациентов забыть о болезни.

Как распознать гепатит С и защитить себя: рекомендации МОЗ
Как распознать гепатит С и защитить себя: рекомендации МОЗ
depositphotos

Читай также: Бактерии на руках: чем опасны и почему важно мыть руки не только во время коронавируса

Острый тип инфекции обычно не имеет симптомов и в 15-45% может пройти сам. Возникающие в организме антитела не гарантируют иммунитет от гепатита в будущем.

Основные методы профилактики:

  • применение барьерных контрацептивов;
  • следует использовать только личные зубные щетки, бритвенные лезвия, контактные линзы и одноразовые шприцы, иглы, капельные системы, гинекологические смотровые зеркала;
  • использование средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, фартуки);
  • использование стерильных инструментов многоразового назначения.

Вакцины против гепатита С не существует, поэтому профилактика заключается в снижении риска инфицирования в медицинских учреждениях и среди уязвимых групп населения, например людей, употребляющих наркотики инъекционно.

Ранее мы писали, как защититься от рака.

Поделись:
Теги: гепатит С, гепатит, МОЗ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: phc.org.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь