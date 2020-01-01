Как распознать гепатит С и защитить себя: рекомендации МОЗ
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В течение четырех месяцев этого года хронический гепатит С зафиксирован у 1 905 человек, острый гепатит С был зарегистрирован у 139 человек. В прошлом году в Украине было зафиксировано 473 случая острого гепатита С. Из них 12 в возрасте до 17 лет. Хронический гепатит С был зарегистрирован у почти 6 000 человек, из них 25 - среди детей до 17 лет. По данным ВОЗ, 71 млн человек в мире страдает хронической инфекции вируса гепатита С.
Гепатит представляет собой заболевание печени воспалительного характера, зачастую вирусного происхождения. Гепатит С вызывает вирусный гепатит С, который может развиться в острую и хроническую форму.
Чаще всего заболевание передается через кровь:
- при употреблении наркотиков инъекционно
- в результате повторного применения или недостаточной стерилизации оборудования в медицинских учреждениях;
- при переливании непроверенной крови и ее компонентов.
- от матери ребенку и половым путем
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Отмечается, что болезнь не передается через грудное молоко, продукты, воду, во время объятий, поцелуев и тесного общения.
Инкубационный период ВГС (период от инфицирования до первых клинических проявлений) составляет от двух недель до шести месяцев. В 80% случаев после инфицирования нет никаких симптомов.
Основные симптомы:
- выраженная общая слабость,
- высокая температура,
- усталость;
- потеря аппетита
- тошнота
- рвота
- боли в животе
- потемнение мочи
- светлый кал;
- боли в суставах;
- желтуха.
- криоглобулинемия;
- гломерулонефрит,
- васкулит;
- артриты
- цирроз
- рак печени
Ежегодно от осложнений ВГС умирают около 400 тысяч человек, однако современные методы лечения позволяют 90% пациентов забыть о болезни.
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Острый тип инфекции обычно не имеет симптомов и в 15-45% может пройти сам. Возникающие в организме антитела не гарантируют иммунитет от гепатита в будущем.
Основные методы профилактики:
- применение барьерных контрацептивов;
- следует использовать только личные зубные щетки, бритвенные лезвия, контактные линзы и одноразовые шприцы, иглы, капельные системы, гинекологические смотровые зеркала;
- использование средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, фартуки);
- использование стерильных инструментов многоразового назначения.
Вакцины против гепатита С не существует, поэтому профилактика заключается в снижении риска инфицирования в медицинских учреждениях и среди уязвимых групп населения, например людей, употребляющих наркотики инъекционно.
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