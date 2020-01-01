Узнайте причины набора веса.

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Многие женщины, у которых начинается менопауза, боятся появления лишнего веса. Появляются опасения, что гормональные изменения или используемые в связи с менопаузой препараты станут причиной лишних килограммов. Пришло время разобраться, как связан лишний вес и менопауза.

Диетолог Анжелика Рябко отмечает, что с проблемой лишнего веса в этот период сталкиваются даже те, кто не имел его в молодом возрасте.



Причины прибавки во время менопаузы:

Негормональные

Гормональные

Психологические

Негормональные



Причины:

Едим больше, чем тратим

Мало двигаемся

Несбалансированное питание. Как следствие нарушение ферментативной деятельности, застой лимфы (отеки), инсулинорезистентность.

Нехватка белка, полезного жира, витаминов и минералов

Почему в период менопаузы появляется лишний вес? depositphotos

Сдать анализы на инсулин, глюкозу, триглицериды.

Пересмотреть питание: полезные жиры, минимум простых углеводов, в том числе фруктов, много белка (и за счет растительного и животного).

Добавить физическую активность. Как силовую: гантели, резинки, вес собственного тела, так и аэробную: быстрая ходьба. Опасность возрастного ожирения в том, что вес может меняться не сильно, но тело выглядит иначе. Это называется «саркопеническое ожирение». Мышечная ткань атрофируется, а свободное пространство занимает жировая. С этим связано изменение рельефов тела при старении. Раньше считали, что с годами это естественно. Доказано, что в любом возрасте можно поддерживать тело в хорошей форме.

Гормональные:



Любое ожирение, если его не устранить перейдет в гормональное.

Причины:

Снижения уровня эстрогена. Организм пытается набрать “гормональное депо“ за счет жировой ткани.

Снижение уровня ТТГ. Нарушение работы щитовидной железы, гормоны, которой повышают расщепление жиров и участвуют в углеводном обмене.

Повышение уровня инсулина. Инсулинорезистентность в период менопаузы может развиваться из-за дефицита эстрогенов.

Почему в период менопаузы появляется лишний вес? depositphotos

Обратиться к врачу: эндокринологу, гинекологу.

Сдать анализы (ТТГ, Т4, витамин D, кортизол). Диета и физические нагрузки не смогут помочь, если снижена функция щитовидной железы, и человек не получает гормонозаместительную терапию. Иногда нехватка витамина D приводит к ожирению.

Психологические:

Установки.“Все поправляются в период менопаузы“. С возрастом поправляются не от котлет, а от лет“.

Постоянный стресс. Высокий уровень гормонов стресса вызывает снижение чувствительность клеток к инсулину. В итоге излишек глюкозы запасается в виде жировых отложений.

Что делать:

Менять установки. “Если следить за своим весом, прибавка может быть незначительной. “В любом возрасте можно иметь нормальный вес и хорошее здоровье“.

Учиться справляться со стрессом. Находить время на хобби, встречи с друзьями, регулярно тренироваться, гулять на свежем воздухе.

Ранее мы писали, как облегчить менопаузу.