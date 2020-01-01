Почему в период менопаузы появляется лишний вес?
Узнайте причины набора веса.
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Многие женщины, у которых начинается менопауза, боятся появления лишнего веса. Появляются опасения, что гормональные изменения или используемые в связи с менопаузой препараты станут причиной лишних килограммов. Пришло время разобраться, как связан лишний вес и менопауза.
Диетолог Анжелика Рябко отмечает, что с проблемой лишнего веса в этот период сталкиваются даже те, кто не имел его в молодом возрасте.
Причины прибавки во время менопаузы:
- Негормональные
- Гормональные
- Психологические
Негормональные
Причины:
- Едим больше, чем тратим
- Мало двигаемся
- Несбалансированное питание. Как следствие нарушение ферментативной деятельности, застой лимфы (отеки), инсулинорезистентность.
- Нехватка белка, полезного жира, витаминов и минералов
Что делать:
- Сдать анализы на инсулин, глюкозу, триглицериды.
- Пересмотреть питание: полезные жиры, минимум простых углеводов, в том числе фруктов, много белка (и за счет растительного и животного).
- Добавить физическую активность. Как силовую: гантели, резинки, вес собственного тела, так и аэробную: быстрая ходьба. Опасность возрастного ожирения в том, что вес может меняться не сильно, но тело выглядит иначе. Это называется «саркопеническое ожирение». Мышечная ткань атрофируется, а свободное пространство занимает жировая. С этим связано изменение рельефов тела при старении. Раньше считали, что с годами это естественно. Доказано, что в любом возрасте можно поддерживать тело в хорошей форме.
Гормональные:
Любое ожирение, если его не устранить перейдет в гормональное.
Причины:
- Снижения уровня эстрогена. Организм пытается набрать “гормональное депо“ за счет жировой ткани.
- Снижение уровня ТТГ. Нарушение работы щитовидной железы, гормоны, которой повышают расщепление жиров и участвуют в углеводном обмене.
- Повышение уровня инсулина. Инсулинорезистентность в период менопаузы может развиваться из-за дефицита эстрогенов.
Что делать:
- Обратиться к врачу: эндокринологу, гинекологу.
- Сдать анализы (ТТГ, Т4, витамин D, кортизол). Диета и физические нагрузки не смогут помочь, если снижена функция щитовидной железы, и человек не получает гормонозаместительную терапию. Иногда нехватка витамина D приводит к ожирению.
Психологические:
- Установки.“Все поправляются в период менопаузы“. С возрастом поправляются не от котлет, а от лет“.
- Постоянный стресс. Высокий уровень гормонов стресса вызывает снижение чувствительность клеток к инсулину. В итоге излишек глюкозы запасается в виде жировых отложений.
Что делать:
- Менять установки. “Если следить за своим весом, прибавка может быть незначительной. “В любом возрасте можно иметь нормальный вес и хорошее здоровье“.
- Учиться справляться со стрессом. Находить время на хобби, встречи с друзьями, регулярно тренироваться, гулять на свежем воздухе.
Ранее мы писали, как облегчить менопаузу.
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