Чаще всего люди о своём заболевании узнают, находясь на 3‑й и даже 4‑й стадиях, когда о полном излечении говорить трудно.

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Всемирная организация здравоохранения отмечает, что треть случаев рака можно предотвратить. В то же время ежегодно в Украине в том числе и в мире в целом количество случаев рака возрастает. Как защититься от опасного заболевания - рассказывает онкохирург, директор Национального института рака Елена Колесник.

Бросить курить

По данным ВОЗ, 22% онкобольных людей в мире умирают от рака, возникшего вследствие курения. А отказавшись от курения, вы уменьшаете риск рака на 70%.

Курильщики независимо от возраста и пола в зоне высокого риска развития рака. Чаще всего курение провоцирует рак легких, пищевода, гортани, ротовой полости, горла, почек, мочевого пузыря, поджелудочной железы, желудка и шейки матки. Даже пассивные курильщики, которые не курят, но вдыхают дым, рискуют получить рак легких, - объясняет Елена Колесник.

Как защититься от рака: рекомендации онкохирурга depositphotos

«Чаще всего рак, вызванный употреблением алкоголя, появляется у мужчин. Но это связано не с тем, что женский организм более устойчивой, а с тем, что по статистике мужчины чаще злоупотребляют алкоголем. Чаще всего в результате возникает рак ротовой полости, глотки, гортани, пищевода, печени, прямой кишки и молочной железы », - говорит онколог.

Безопасного для здоровья количества алкоголя вообще не существует. Но существует прямая зависимость риска рака от количества алкоголя: чем больше спиртных напитков вы употребляете, тем выше становится риск рака.

Ведите здоровый образ жизни

Регулярная физическая активность, поддержание здорового веса тела, а также правильное питание - это те простые вещи, которые спасают жизни. Доказано, что существует связь между избыточным весом, ожирением и многими типами рака - пищевода, прямой кишки, молочной железы, слизистой оболочки матки и почек.

Правильно питайтесь, чтобы уменьшить риск возникновения рака. Прежде всего в ежедневный рацион должны входить фрукты и овощи, а от большого количества красного мяса и мясных консервов лучше отказаться.

Регулярная физическая активность предоставит не только дополнительную защиту от рака, но и улучшит здоровье в целом.



Как защититься от рака: рекомендации онкохирурга depositphotos

Делать профилактику инфекционных болезней



Нередко рак возникает вследствие инфекционных заболеваний.

Вирусный гепатит В и С может привести к развитию рака печени, вирус папилломы человека может стать причиной рака шейки матки, бактерия Helicobacter pylori повышает риск развития рака желудка. Профилактические мероприятия включают вакцинацию и профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний , - говорит Елена Колесник.



Защищать кожу от ультрафиолета



Ультрафиолетовое излучение, в частности - солнечное, провоцирует все основные типы рака кожи - разные виды карциномы и меланомы. Летом обязательно используйте солнцезащитные средства, которые защитят кожу от пагубного воздействия.



Как защититься от рака: рекомендации онкохирурга depositphotos

Проходите профилактические обследования

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Большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях. Так, например, рак молочной железы на I стадии излечим у 95% женщин. Зато каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Похожая ситуация и со здоровьем мужчин: в 21% случаев рак простаты обнаруживают уже на метастатических стадиях.

Профилактические осмотры следует проходить ежегодно. Женщины обязательно должны обследоваться у маммолога: до 40 лет ежегодно делать ультразвуковую диагностику, после -мамографию. Каждый год мужчины должны проходить профилактический осмотр у уролога - отмечает онколог Елена Колесник.

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