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Главный санврач Украины анонсировал открытие пляжного сезона 2020

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Морская соль и ультрафиолет помогают бороться с коронавирусом.
Главный санврач Украины анонсировал открытие пляжного сезона 2020
Главный санврач Украины анонсировал открытие пляжного сезона 2020
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В понедельник, 18 мая 2020 года, Виктор Ляшко, главный санврач страны, во время брифинга сделал заявление о том, что Минздрав позволит в этом году открыть пляжный сезон. Подробней об открытии пляжей в 2020 году расскажет Ivona.

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Представители МОЗ провели ряд консультаций с институтом эпидемиологии инфекционных болезней, касающихся пляжного сезона в период эпидемии коронавируса в Украине. Ими была получена информация о том, что морская соль и ультрафиолет, которые можно получить во время купания в естественных водоемах, вместе способны уничтожить возбудители COVID-19.

Исходя из этого, Виктор Ляшко заявил, что буду открыты пляжи возле пресных рек и морей. Однако главный санврач страны предостерег - купаться в пресной воде не безопасно на все 100% из-за выживаемости в такой среде коронавирусных возбудителей, в то время как шанс заразиться в соленой рекордно низок.

МОЗ советует ограничить посещение пляжей лицам преклонного возраста, а также тем, кто имеет хронические заболевания, пагубно влияющие на иммунитет человека.

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Посещение пляжа в 2020 году: общие рекомендации МОЗ

  • соблюдать дистанцию между купающимися и на суше не менее 2 м
  •  придерживаться масочного режима
  • тщательно следить за личной гигиеной.

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Теги: Коронавирус, COVID-19, пляжный сезон, лето 2020, МОЗ, Виктор Ляшко
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Источник: ivona bigmir)net
Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
БРОКЕР_666    18.05.2020, 15:24
Оценка:  0
БРОКЕР_666
в море вообще заразиться невозможно - там кроме соли есть ещё и йод
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