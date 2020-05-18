Главный санврач Украины анонсировал открытие пляжного сезона 2020

Морская соль и ультрафиолет помогают бороться с коронавирусом.

В понедельник, 18 мая 2020 года, Виктор Ляшко, главный санврач страны, во время брифинга сделал заявление о том, что Минздрав позволит в этом году открыть пляжный сезон. Подробней об открытии пляжей в 2020 году расскажет Ivona.

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Представители МОЗ провели ряд консультаций с институтом эпидемиологии инфекционных болезней, касающихся пляжного сезона в период эпидемии коронавируса в Украине. Ими была получена информация о том, что морская соль и ультрафиолет, которые можно получить во время купания в естественных водоемах, вместе способны уничтожить возбудители COVID-19.

Исходя из этого, Виктор Ляшко заявил, что буду открыты пляжи возле пресных рек и морей. Однако главный санврач страны предостерег - купаться в пресной воде не безопасно на все 100% из-за выживаемости в такой среде коронавирусных возбудителей, в то время как шанс заразиться в соленой рекордно низок.

МОЗ советует ограничить посещение пляжей лицам преклонного возраста, а также тем, кто имеет хронические заболевания, пагубно влияющие на иммунитет человека.

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соблюдать дистанцию между купающимися и на суше не менее 2 м

придерживаться масочного режима

тщательно следить за личной гигиеной.

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