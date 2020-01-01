Узнайте, могут ли появиться высыпания.

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Сегодня ношение маски являются одной из мер профилактики коронавируса. Но все чаще можно встретить жалобы. что из-за постоянного ношения маски стали появляться высыпания. Действительно ли это побочный эффект?

Такая проблема существует. Дерматологи отмечают, что у кого есть определенные кожные заболевания, ношение маски может усугубить их.

Консультант-дерматолог и специалист по акне доктор Фахим Латиф объясняет: “Уровень пандемического стресса COVID-19, безусловно, привел к обострению уже существующих угрей и других связанных с ними заболеваний кожи, но в дополнение к этому появился новый тип угрей, получивший название“ маскне“.



Актуальный вопрос: Могут ли маски стать причиной появления прыщей? depositphotos

Отмечается, что нарушается защитный поверхностный слой и появляются воспаления и раздражение. Еще один негативный фактор — пот, который не испаряется, а, наоборот, прикрыт тканью с низкой воздухопроницаемостью. Из-за длительного ношения маски под ней собираются микрочастицы грязи, себума и пыли, вместе создавая идеальные условия для развития бактерий на коже. Результат — акне.

Чтобы решить эту проблему не стоит забывать об уходовых процедурах. Вместо тонального крема рекомендуется использовать деликатные средства (пенку или гель) перед тем, как надеваете маску, чтобы предотвратить попадание бактерий под маску и дальнейшее проникновение ее в кожу,

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Сейчас стоит отказаться от абразивных скрабов или щеточек, чтобы не травмировать кожу. Не нужно забывать об увлажняющем креме.

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