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Первая помощь при носовом кровотечении

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По статистике с проблемой кровотечения из носа сталкивается каждый 50-й житель планеты.
Первая помощь при носовом кровотечении
Первая помощь при носовом кровотечении
pinterest.com

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Кровь из носа всегда появляется внезапно и из-за этого может привести в ступор, когда человек совершенно не знает, что делать, если течет кровь из носа. Терапевт Мурашева Анна рассказала, что делать, если из носа пошла кровь. 

Причины:

  • сухость воздуха, аллергия, вирусы(повышают ломкость сосудов)
  • травма(ковыряние в носу, инородное тело, засовывание предметов, удар, ушиб)
  • неправильное применение носовых аспираторов)
  • неправильное применение гормональных спреев для носа(на перегородку, а не к наружному углу глаза)
  • длительное применение сосудосуживающих капель
  • нарушение свертываемости крови, пороки развития, полипы

Первая помощь при носовом кровотечении
Первая помощь при носовом кровотечении
depositphotos

Что делать нельзя:

  • запрокидывать голову назад
  • отсмаркивать кровь
  • прикладывать лёд на переносицу( бесполезно)

Что делать:

  • принять вертикальное положение, слегка наклонив голову вперед
  • плотно прижать крылья носа к носовой перегородке, не оставляя свободного пространства в носу, т.е. не на кончике носа, а полностью прижать мягкие ткани к перегородке
  • держать 10- 15 минут, при этом не проверять, дать тромбу сформироваться и кровотечению остановиться
  • если кровотечение из одной ноздри, зажать только эту ноздрю
  • кровь не глотать, а сплевывать
  • можно сделать плотный ватный тампон(сухой), поместить в ноздрю и прижать

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Если кровотечение продолжается больше 30 минут, появилась слабость, головокружение, была травма головы или изменена форма носа, это уже повод обратиться за медицинской помощью!

Ранее мы писали, почему возникают судороги. 

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Теги: кровотечение, кровь из носа
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