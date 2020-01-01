По статистике с проблемой кровотечения из носа сталкивается каждый 50-й житель планеты.

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Кровь из носа всегда появляется внезапно и из-за этого может привести в ступор, когда человек совершенно не знает, что делать, если течет кровь из носа. Терапевт Мурашева Анна рассказала, что делать, если из носа пошла кровь.

Причины:

сухость воздуха, аллергия, вирусы(повышают ломкость сосудов)

травма(ковыряние в носу, инородное тело, засовывание предметов, удар, ушиб)

неправильное применение носовых аспираторов)

неправильное применение гормональных спреев для носа(на перегородку, а не к наружному углу глаза)

длительное применение сосудосуживающих капель

нарушение свертываемости крови, пороки развития, полипы

Первая помощь при носовом кровотечении depositphotos

запрокидывать голову назад

отсмаркивать кровь

прикладывать лёд на переносицу( бесполезно)

Что делать:

принять вертикальное положение, слегка наклонив голову вперед

плотно прижать крылья носа к носовой перегородке, не оставляя свободного пространства в носу, т.е. не на кончике носа, а полностью прижать мягкие ткани к перегородке

держать 10- 15 минут, при этом не проверять, дать тромбу сформироваться и кровотечению остановиться

если кровотечение из одной ноздри, зажать только эту ноздрю

кровь не глотать, а сплевывать

можно сделать плотный ватный тампон(сухой), поместить в ноздрю и прижать

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Если кровотечение продолжается больше 30 минут, появилась слабость, головокружение, была травма головы или изменена форма носа, это уже повод обратиться за медицинской помощью!

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