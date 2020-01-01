Некоторые продукты красят зубы, то есть приводят к изменению цвета зубной эмали.

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Сияющая белизна улыбки – мечта большинства людей. Поэтому важно понимать, как сохранить красоту зубного ряда и избежать окрашивания зубов. Изменение цвета зубных тканей зависит не только от соблюдения правил гигиены полости рта. Ваши зубы могут потемнеть после употребления некоторых продуктов. Стоматолог Юлия Селютина рассказала, на какие продукты стоит обратить внимание.

Стоматолог отметила, что эмаль зубов имеет пористую структуру. Под действием хромогенных веществ, содержащихся в некоторых продуктах, она способна окрашиваться в желтый, коричневый, синеватый и 50 других оттенков.



Кофе может давать желтый или коричневатый налет на зубах, т.к. в нем присутствуют какао-масла, тяжелые углеводы и сахара. Разбавляйте его молоком или водой или ограничьтесь одной чашкой в день.



Чай содержит танины и наравне с кофе окрашивает зубы в желтовато-коричневый оттенок.



Какие продукты окрашивают зубы depositphotos

Какие продукты окрашивают зубы depositphotos

Красное вино содержит дубильные вещества и кислоты, а его бордово-красный цвет также способствует окрашиванию зубов.Газированные напитки содержат в себе яблочную, лимонную и другие кислоты, буквально разъедающие эмаль. Особенно стоит остерегаться цветной газировки — она может окрашивать язык и зубы.Соки - гранатовый, клюквенный, грейпфрутовый и другие из-за своего яркого цвета также могут стать причиной желтизны зубов. Их лучше разбавлять водой.

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Овощи, фрукты, ягоды, имеющие насыщенный и темный цвет (например, голубика, черника, вишня, клюква, свекла, морковь) могут привести к окрашиванию и пожелтению зубов.

Чтобы не допустить образования темного налета на зубах, после употребления этих продуктов рекомендую сполоснуть рот водой или сразу же почистить зубы.



Соусы и приправы желтого или коричневого оттенка (карри, куркума), на томатной основе и соевый соус. Просто не злоупотребляйте ими.



Любые продукты с искусственными пищевыми красителями и химическими компонентами.

Особенно сладкие и фруктовые десерты, т.к. кислоты могут привести к микротравмам и окрашиванию зубов.



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