Узнайте, какие обследования стоит пройти перед началом употребления КОК?

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Этот вид контрацепции, по определению экспертов Всемирной организации здравоохранения, является самым эффективным на сегодняшний день. Но нельзя по совету, например,подруги принимать гормональные препараты.

Надо помнить, что гормональные препараты -это лекарственные препараты, которые помимо основной функции предупреждения нежелательной беременности, могут вызывать различные побочные эффекты и даже в некоторых случаях,требующих отмену приема КОК.

Поэтому ,нельзя их самостоятельно назначать себе .Только врач должен подбирать и рекомендовать их с индивидуальным подходом к каждой женщине.



Лучшего препарата,который подошел бы всем не существует. Переносимость гормональных препаратов у разных женщин различная:кому-то очень хорошо подходящий препарат, может другой женщине не подходить вообще.Поэтому ,врач рекомендуя, вам он тоже не сможет гарантировать, что именно вам идеально подойдет данный препарат.



Гормональная контрацепция: какие нужны анализы depositphotos

Если есть отягощенный анамнез и сопутствующие заболеваний врач может назначить дополнительные осмотры у других специалистов(терапевт и т.д).

Если есть отягощенный анамнез по тромбозам,инсультам /инфарктам,то возможно назначение анализа крови для оценки свертывающей системы крови(коагулограмму) и биохимический анализ крови.

Если есть жалобы на нерегулярный менструальный цикл, болезненные обильные менструации, коричневые выделений и т.п, проводится УЗИ органов малого таза, анализ крови на гормоны для выяснения причины нарушений менструального цикла,при необходимости и УЗИ молочных желез.

Если нет жалоб и нет сопутствующих заболеваний и женщина регулярно посещает гинеколога и проходит ежегодную диспансеризацию, то в этом случае КОК может быть рекомендован без дополнительных методов обследования.

При подборе КОК врач соблюдает несколько пунктов:Собирает ваш анамнез :выясняет гинекологический,соматический (по другим органам и системам) ,семейный статусы ,чтобы понимать нет ли у вас противопоказаний к приему КОК и как дальше поступить.

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