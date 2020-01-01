Гормональная контрацепция: какие нужны анализы
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Этот вид контрацепции, по определению экспертов Всемирной организации здравоохранения, является самым эффективным на сегодняшний день. Но нельзя по совету, например,подруги принимать гормональные препараты.
Надо помнить, что гормональные препараты -это лекарственные препараты, которые помимо основной функции предупреждения нежелательной беременности, могут вызывать различные побочные эффекты и даже в некоторых случаях,требующих отмену приема КОК.
Поэтому ,нельзя их самостоятельно назначать себе .Только врач должен подбирать и рекомендовать их с индивидуальным подходом к каждой женщине.
Лучшего препарата,который подошел бы всем не существует. Переносимость гормональных препаратов у разных женщин различная:кому-то очень хорошо подходящий препарат, может другой женщине не подходить вообще.Поэтому ,врач рекомендуя, вам он тоже не сможет гарантировать, что именно вам идеально подойдет данный препарат.
При подборе КОК врач соблюдает несколько пунктов:
Собирает ваш анамнез :выясняет гинекологический,соматический (по другим органам и системам) ,семейный статусы ,чтобы понимать нет ли у вас противопоказаний к приему КОК и как дальше поступить.
- Если есть отягощенный анамнез и сопутствующие заболеваний врач может назначить дополнительные осмотры у других специалистов(терапевт и т.д).
- Если есть отягощенный анамнез по тромбозам,инсультам /инфарктам,то возможно назначение анализа крови для оценки свертывающей системы крови(коагулограмму) и биохимический анализ крови.
- Если есть жалобы на нерегулярный менструальный цикл, болезненные обильные менструации, коричневые выделений и т.п, проводится УЗИ органов малого таза, анализ крови на гормоны для выяснения причины нарушений менструального цикла,при необходимости и УЗИ молочных желез.
- Если нет жалоб и нет сопутствующих заболеваний и женщина регулярно посещает гинеколога и проходит ежегодную диспансеризацию, то в этом случае КОК может быть рекомендован без дополнительных методов обследования.
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