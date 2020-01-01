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Почему потеют ладони?

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Важно выяснить причину повышенного потоотделения.
Почему потеют ладони?
Почему потеют ладони?
pinterest.com

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Потоотделение во время жары или интенсивных физических нагрузок – обычное дело. Но иногда пот появляется на руках, а это может свидетельствовать о наличие гипергидроза. Остеопат Игорь Бровко рассказал, почему потеют ладони. 

Гипергидроз представляет собой обильное потоотделение, которое происходит независимо от физических факторов, таких как повышенная двигательная активность, перегревание, высокая температура окружающей среды-

Возможные причины:⠀

  • Повышение уровня одного из гормона щитовидной железы;⠀
  • Нарушение функции паращитовидных желёз на фоне нехватки или плохой усвояемости витамина D. Это может наблюдаться у людей, которым нужно много солнца.

Почему потеют ладони?
Почему потеют ладони?
depositphotos

Если ладошки начали потеть у подростка, то это нормально. Гормональная перестройка может приводить к повышению потливости, и даже резкий запах, в принципе, ни о чём не говорит. Нужно дать организму время, и всё наладится.

Если ладошки потели всегда, это может быть особенностью отдельно взятого человека. Из-за его индивидуального гормонального фона.

Если взрослый человек всю жизнь ничего у себя не замечал, а тут вдруг заметил, то:⠀

  • Потливость ладоней может объясняться появлением паразитов, которые сбивают выработку гормонов. Или вся лимфатическая система настолько забита из-за их наличия, что начинает страдать функция выведения⠀
  • Ещё возможен вариант, когда человек пролечился от паразитов, и после этого у него начали потеть ладони. Причина - опять в сбой щитовидной железы. Она начала скакать без паразитов. Парадоксально, но это случается. Организм адаптируется под присутствие паразитов, перестраивая свою работу.⠀
  • Причиной скачков гормонов могут быть и краниальные, вегетативные нарушения. Какие-то из нервов пережаты и гипофиз - главный диспетчер эндокринной системы, подаёт неправильные сигналы периферии.

Ранее мы писали, что может спровоцировать гипертонический криз. 

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Теги: потеют ладони, причины
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