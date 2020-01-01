Узнайте, что можно есть и нельзя.

Читай также: Продукты-антидепрессанты: чем полезно заедать стресс?

Панкреатит, — серьезное заболевание, способное значительно снизить качество жизни человека. Оно может быть вызвано множеством различных причин и протекать в разных формах, но во всех случаях панкреатит вызывает проблемы с выработкой пищеварительных ферментов, а значит, нарушает саму функцию переваривания пищи и усвоения организмом питательных веществ.

Панкреатит – воспаление поджелудочной железы, при котором поражаются ткани органа и нарушаются его секреторные функции. Выделяют острый и хронический панкреатит.

⠀⠀⠀

Причины возникновения:⠀⠀⠀

У мужчин⠀⠀⠀

Неправильное питание⠀⠀⠀

Алкагольные напитки,а также желчнокаменной болезнью.⠀⠀⠀

У женщин ⠀⠀⠀

Голодание ⠀⠀⠀

Несбалансированное питание⠀⠀⠀

Желчнокаменная болезнь⠀⠀⠀

Гормональный дисбаланс ⠀⠀⠀

Противозачаточные препараты.⠀⠀⠀⠀

Как питаться при панкреатите depositphotos

При остром панкреатите наблюдаются сильные, тупые боли под ложечкой или же опоясывающие боли, тошнота, рвота, температура тела повышается, артериальное давление может падать или наоборот, резко подняться.⠀

При хроническом панкреатите у больного постоянные, повторяющиеся боли в верхних отделах живота, усиливающиеся после приема жирной, острой и жареной пищи. Наблюдаются вздутие, урчание в животе, тошнота, отрыжка, рвота.

Как питаться при панкреатите:

Читай также: Что следует знать об атеросклерозе

В период острого панкреатита принимать пищу в первые дни нельзя. Самое главное правило-холод, голод и покой. Если хочется пить, можно утолять жажду небольшим количеством щелочной негазированной воды типа. Щелочная вода способна подавлять секрецию желудочного сока, что позволит поджелудочной железе отдохнуть.



При обострении хронического панкреатита назначают, как правило, углеводно-белковую диету. Жиры в рационе следует ограничить: они представляют большую нагрузку для поджелудочной железы и желчного пузыря. Допустимо лишь употребление малого количества растительного масла.

Благодаря белковой пище происходит восстановление поврежденных тканей поджелудочной железы.

Суточное употребление соли следует резко ограничить (для снятия отечности воспаленной железы), по крайней мере, на 2-3 недели.



При обострении хронического панкреатита следует перейти на жидкую и протертую пищу, которая подается в теплом виде, без соли, специй и приправ. На первых порах разрешены протертые супы, некислый кефир, жидкие крупяные каши на воде, овощные пюре, взбитый нежирный творог, слабый чай без сахара.

Питаться необходимо дробным способом, чтобы не допускать переедания. Оптимально принимать пищу до 6 раз в день.



Запрещены обжаренные продукты, копченые, соленые, маринованные, консервированные блюда, а также жирное мясо и сало, жирная сметана, алкоголь, сдоба.

Срок такой диеты определит лечащий врач, но в целом такого питания следует придерживаться хотя бы 2-3 недели.



Как питаться при панкреатите depositphotos

нежирные сорта мяса, птицы и рыбы (говядина, телятина, мясо кролика, индюшатина, куриная грудка)⠀

запеченые и/или отварные овощи: морковь, свекла, картофель, цветная и брюссельская каруста, кабачки, брокколи⠀

нежирные молочные продукты: творог, кефир, молоко (до 100 мл в день) и сыр низкой жирности

​ крупы: овсяная, гречневая, рисовая, перловая, манная, а также макаронные изделия⠀

яйца всмятку и белковый омлет;⠀

орехи⠀

некислые фрукты: груши, печеные яблоки некислых сортов, бананы, авокадо⠀

компоты из сухофруктов⠀

Какие продукты можно:

Ранее мы писали, почему возникают судороги.