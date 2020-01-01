Бесполезные анализы у гинеколога

Список анализов, к сдаче которых надо подходить с осторожностью.

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Заботиться о своем здоровье необходимо. Но иногда некоторые клиники стараются на этом заработать и назначают анализы, которые не нужно сдавать всем. Гинеколог Ахмедова Зайнап опубликовала список бесполезных анализов у гинеколога.

Список бесполезных анализы у гинеколога:

Анализ на ВПЧ из-за выявления кондилом. Также вообще анализ на ВПЧ на любые типы необоснованно(просто так).

Нет смысла сдавать мазок методом ПЦР(качественно) на кандиду, уреаплазмы, гарднерелу,микоплазмы (исключение М.genitalium,так как он не условный патоген) без жалоб. ПЦР(качественно) просто покажет есть ли практически этот условный патоген во влагалище или нет,что не является показанием к лечению. Гинеколог напомнила, что условно-патогеные микроорганизмы могут присутствовать во влагалище у здоровых женщин, не причиняя никакого вреда.

Сдавать анализы на TORCH инфекции если не планируется беременность.

Не нужно сдавать анализы на гормоны(ЛГ,ФСГ, эстрадиол, тестостерон, ДГЭАС, прогестерон)на фоне приема КОК.

Сдавать мазок из влагалища на ЦМВ(Цитомегаловирус)методом ПЦР. Исследуем по показаниям только кровь! .

Определять уровень Д-димера во время беременности. Норм для беременных нет и Д-димер растет в норме во время беременности.

Анализ крови на определение онкомаркера Са-125 при эндометриозе и миоме матки.

Исследовать уровень половых гормонов у беременных(ДГЭА-сульфат, тестостерона, андростендинона и т.д).Так как в норме они повышаются у беременных. .

Проходить биопсию шейки матки без результатов мазка на онкоцитологию и расширенной кольпоскопии. Сдавать анализ крови на определение антител к хламидиям.Сдавать надо мазок из шейки матки метод ПЦР.

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