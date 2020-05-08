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Как дезинфицировать овощи и фрукты

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Юлия Панкова рассказала, что нужно делать.
Как дезинфицировать овощи и фрукты
Как дезинфицировать овощи и фрукты
pinterest.com

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После введения карантина во многих супермаркетах работники начали упаковывать все овощи и фрукты в полиэтиленовые пакеты. Ведь такие санитарно-гигиенические рекомендации ввел Минздрав. Теперь в пакетах все: морковь, картофель, киви и даже крупы на развес, которые до этого можно было набрать из большого бокса. Упаковка стала дополнительной защитой от попадания вируса на продукты.

На этой неделе ведущая спецвыпусков «Ревизор. Карантин» (Новый канал) Юлия Панкова проверила супермаркет французской сети Auchan. И там она обнаружила нефасованные фрукты и овощи. Неужели гипермаркет пренебрегает санитарно-гигиеническими нормами?

– Работники мне предъявили документы, в которых указано, что маркет находится не в Киеве, а в Киевской области, – рассказывает Юля. – Поэтому им разрешено законом не фасовать овощи и фрукты, а обеспечить посетителей одноразовыми перчатками.

Как дезинфицировать овощи и фрукты
Как дезинфицировать овощи и фрукты
пресс-служба

В Ашане были таблички с информацией об обязательном использовании перчаток. Для тех, кто хочет самостоятельно выбрать плоды. Но, к сожалению, не все посетители соблюдали это правило.

– Во время ревизии я увидела, как люди «голыми руками» перебирали яблоки в поисках лучших, – рассказывает Юля. – В условиях карантина важно использовать перчатки. Ведь до вас эти яблоки мог брать в руки человек, инфицированный COVID-19. Затем взяли вы и прикоснулись к глазам. Именно так можно заразиться коронавирусом.

Обязательно надевайте перчатки, идя в супермаркет или используйте одноразовые, которые есть в магазине.

А еще мойте дома все овощи и фрукты при температуре 60 градусов или раствором уксуса с водой (1: 3). Так вы уничтожите микробы и будете употреблять безопасные продукты.

Включайте спецвыпуски «Ревизор. Карантин» (Новый канал) каждый четверг в 18:00.

Ранее мы писали, почему важно мыть руки. 

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Теги: Юлия Панкова, ревизор
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  08.05.2020, 16:23
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гость
Может пора всем за ужин выпивать по 1 стакану уксуса и вирусу приснится 3,14иста.
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