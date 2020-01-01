Кардиолог дала несколько рекомендаций.

В какое время лучше принимать кардиологические препараты: советы кардиолога depositphotos

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Чтобы лекарства от давления приносили максимальную пользу следует их принимать в определенное время. Кардиолог Анна Пивенштейн рассказала, в какое время лучшем принимать кардиологические препараты?⠀

Гипотензивные препараты:

Ориентироваться надо на суточное мониторирование артериального давления (СМАД) или дневник давления⠀

Если давление чаще повышается днём или вечером, то приём терапии в утренние часы

При подозрении на синдром обструктивного апноэ сна СОАС препараты - вечером⠀

Если пациент затрудняется сказать, когда у него чаще повышается давление, а СМАД нет, то по ряду исследований выигрывает вечерний приём.⠀

Важный момент для выбора времени - когда пациенту будет удобней принимать препарат. И взаимодействия с другой терапией пациента.⠀

Пожилым пациентам, склонным к перепадам давления от низких к высоким цифрам лучше подбирать терапию под контролем СМАД. Целесообразно бывает отказаться от готовой комбинации и разнести препараты по времени приёма.⠀

В какое время лучше принимать кардиологические препараты: советы кардиолога depositphotos

Ориентироваться нужно на данные холтера ЭКГ и жалобы пациента. Чаще целесообразен утренний приём, так как в вечерние и ночные часы ЧСС физиологически снижается. Ночью меньше, «триггерных» факторов для скачков ЧСС. Зато больше предпосылок для пауз в работе сердца и чрезмерное пульсурежение может наоборот усугубить жалобы в том числе и на перебои в работе сердца.⠀

Статины. Чаще статины назначают вечером. И для старичка Симвастатина это справедливо. А более молодые препараты - Аторва, Розува и Питувастин можно принимать в любое время. Почему так? Статины снижают выработку эндогенного холестерина, а по биоритмам пик его выработки приходится на вечерние часы.⠀

Симвастатин достаточно быстро выводится из организма и если принять препарат утром, то к вечеру работать будет уже не кому. Остальные препараты имеют более долгий срок жизни в организме и к вечеру в любом случае будут в хороший концентрации.⠀

Аспирин. Исторически сложилось, что кардиоаспирины назначают вечером. Но это не более чем традиция. Работа препарата не зависит от времени суток.⠀

Варфарин. Так же чаще рекомендуют принимать вечером. Но нюансов по механизму действия тут нет. Главное, что бы приём был ежедневно в одно и то же время.

Пульсурежающие препараты:

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