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В Италии разработали вакцину против COVID-?

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Итальянские ученые заявили, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
В Италии разработали вакцину против COVID-?
В Италии разработали вакцину против COVID-?
depositphotos

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Ученые из Национального института инфекционных заболеваний Лазарро Спалланцани в Италии утверждают, что вакцина может нейтрализовать коронавирус в клетках человека.

Согласно результатам испытаний, проведенных в больнице Спалланцани в Риме,  данную вакцину уже протестировали на грызунах. Ученые сделали мышам укол с сывороткой и потом взяли у них антитела, а результаты лабораторных испытаний показали, что антитела были способны остановить заражение коронавирусом человеческих клеток.

Глава компании, которая занимается разработкой вакцины отметил, что это первая вакцина в Италии, которая показало такой результат.  Отмечается, что на людях вакцину планируют начать испытывать в начале осени. 

Ранее мы писали, почему важно мыть руки не только во время коронавируса. 

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Теги: вакцина, коронавирус
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