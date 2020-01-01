В Италии разработали вакцину против COVID-?

Итальянские ученые заявили, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.

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Ученые из Национального института инфекционных заболеваний Лазарро Спалланцани в Италии утверждают, что вакцина может нейтрализовать коронавирус в клетках человека.

Согласно результатам испытаний, проведенных в больнице Спалланцани в Риме, данную вакцину уже протестировали на грызунах. Ученые сделали мышам укол с сывороткой и потом взяли у них антитела, а результаты лабораторных испытаний показали, что антитела были способны остановить заражение коронавирусом человеческих клеток.

Глава компании, которая занимается разработкой вакцины отметил, что это первая вакцина в Италии, которая показало такой результат. Отмечается, что на людях вакцину планируют начать испытывать в начале осени.

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