Не только гормональная терапия помогает справиться с симптомами менопаузы.

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Менопауза — не самый приятный период в жизни каждой женщины. В возрасте около 50 лет у женщины полностью завершается гормональная функция яичников, что приводит за собой массу неприятных побочных эффектов. Что делать, чтобы облегчить менопаузу?



Менопауза – это естественная часть процесса старения для женщин.



Менопауза бывает:

преждевременная (до 40 лет), ранняя(40–45 лет),

своевременная (46–54 года)

поздняя (старше 55 лет).

Средний возраст наступления менопаузы во всем мире составляет от 49 до 51 года.



Различают следующие виды менопаузы:

естественная менопауза;

ятрогенная (вторичная) менопауза, наступившая в результате удаления яичников (хирургическая менопауза), химио- или лучевой терапии.

Как облегчить менопаузу? depositphotos

повышенная потливость;

депрессия,

раздражительность,

возбудимость,

расстройство сна,

слабость,

снижение памяти и концентрации внимания;

ухудшение состояния кожи и волос,

зуд,

жжение,

сухость во влагалище,

боли при половом акте,

боли при мочеиспускании;

ускорение потери костной ткани ;

повышение риска переломов; .

Что же происходит с женщиной после прекращения менструаций?Некоторые женщины даже могут не заметить переход в менопаузу , а у других могут проявиться с различной степенью выраженности симптомы,характерные для менопаузы.Cимптомы:

Какие витамины помогут облегчить менопаузу:

Витамин А

Снижает риск остеопороза, который высок при менопаузе. Прочность костей, кожи и зубов зависят от того, хватает ли организму витамина А. Кроме того, полезен он и для укрепления иммунитета и зрения.⠀



Как облегчить менопаузу? depositphotos

Витамин В2

Рибофлавин (витамин В2) влияет на иммунитет, обмен веществ и рост клеток. Кроме того, он защищает женщин от депрессии.⠀

Витамин B6

Пиридоксин (витамин В6) также важен для нормальной работы иммунитета и мозга, помогает избежать перепадов настроения.⠀

Витамин B7

Биотин (витамин В7) благоприятно влияет на кожу, волосы и ногти. Что очень важно при менопаузе, ведь один из её симптомов — сухая и шелушащаяся кожа или же слишком жирная. Биотин также помогает держать холестерин в крови на должном уровне.⠀

Витамин В9

Фолиевая кислота (витамин В9) является очень важной для женщин любого возраста. Именно витамин В9 регулирует баланс гормонов. Полезен он также и для сердца. Доказано, что фолиевая кислота снижает риск серьёзных болезней сердца и сосудов, в том числе и гипертонии.⠀

Витамин B12

Этот витамин помогает обмену веществ, предотвращает колебание веса, которое происходит в период менопаузы. Положительно влияет он и на память.



Как облегчить менопаузу? depositphotos

Витамин С

В менопаузу витамин С очень нужен организму женщины. Он способствуют образованию клеток крови, помогает тканям расти и восстанавливаться. Это очень важно для мышц и кожи, которые при климаксе теряют былой тонус.

Как облегчить менопаузу без гормонов?

Если женщина отказывается от приема гормонов ,а они ей показаны,то можно подбирать альтернативные схемы лечения(негормональное лечение). Чаще всего подбираются

негормональные растительные препараты -фитоэстрогены.

Что такое фитоэстрогены?

Это растительные соединения,которые не обладают гормональной активностью, но благодаря связыванию с рецепторами эстрогенов, незначительно имитируют действие эстрогенов.



Существует целый спектр фитопрепаратов,используемых для снятия симптомов менопаузы.

Из них широко используются:

соевые изофлавоны,

красный клевер,

цимицифуга.

Также фитоэстрогены содержат грибы пшеница, соя,семена льна, овёс, ячмень, рис, люцерна, чечевица ,гранаты и входят в состав различных продуктов питания.

На счет эффективности фитопрепаратов на на сегодняшний день убедительных доказательств недостаточно. Но тем не менее они входят в КР(клинические рекомендации) и как обычно ,важен индивидуальный подход(некоторым помогает, особенно при легкой степени тяжести симптомов климактерия).

И растительные препараты имеют свои противопоказания и их должен подбирать врач!



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