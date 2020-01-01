Бактерии на руках: чем опасны и почему важно мыть руки не только во время коронавируса

Гигиена рук – важная мера, позволяющая избежать передачу потенциально вредных микроорганизмов и предотвратить распространение инфекций.

Микробы и бактерии на руках: чем опасны и как избавиться pinterest.com

Читай также: Супрун рассказала, как утилизировать маски и перчатки

5 мая - Всемирный день гигиены рук. Грязные руки является фактором риска распространения болезнетворных микроорганизмов. Гигиена рук позволяет снизить уровень распространения инфекционных заболеваний. Мы даже не подозреваем сколько бактерий оказывается на наших руках! Поэтому так важно мыть руки не только во время пандемии из-за коронавируса.

Какие бактерии есть на наших руках, чем они опасны и как от них избавиться - об этом и поговорим.

Чем опасны бактерии на руках:

Около 80% инфекций передаются через руки и именно так к нам в организм могут попадать возбудители таких заболеваний, как:

Вирусные инфекции (грипп, ОРВИ, скарлатина, ветрянка, дифтерия и т.д.) передаются не только воздушно-капельным путем, но и через рукопожатие

Кишечные инфекции (дизентерия, желтуха, брюшной тиф и т.д.)

Конъюнктивит

Ячмень.

Глисты.

Микробы и бактерии на руках: чем опасны и как избавиться pinterest.com

Сальмонеллы – некоторые виды вызывают острые кишечные заболевания (сальмонеллёзы), например, брюшной тиф.

Кишечная палочка – отдельные штаммы приводят к тяжёлым пищевым отравлениям, могут вырабатывать токсины, смертельные для детей, людей пожилого возраста или с ослабленным иммунитетом.

Шигеллы – вызывают целый ряд инфекционных заболеваний, например, дизентерию.

Бруцеллы – приводят к множественному поражению внутренних органов, вызывают бруцеллёз.

Стафилококк золотистый – наиболее патогенный для человека вид стафилококка. Может свпровоцировать лёгких кожных (угри, фурункулы) до смертельно опасных (пневмония, менингит, сепсис). Существуют штаммы, устойчивые к антибиотикам, что ощутимо усложняет лечение.

Несколько интересных фактов о микробах:

По статистике трое из десяти человек моют руки не используя мыла, просто под проточной водой (а иногда в луже, речке.⠀

На руках живет около 840 000 бактерий. В основном они прячутся под ногтями и в складках кожи, вот почему руки нужно мыть тщательно!⠀

На втором месте по количеству бактерий - волосы.⠀

Чистая кожа рук — залог здоровья, ведь после простых манипуляций с мылом, микробы гибнут в течение 10 минут.

Не стоит забывать, что чистые руки не привлекают микроорганизмы, а грязные руки становятся площадкой для размножения болезнетворных микробов, которые выживают, если руки не мыть.

Ранее мы писали, что следует знать о болезни Лайма.