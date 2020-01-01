Это знакомо многим.

Читай также: Как сохранить здоровье щитовидной железы

Лето невозможно представить без комаров. Сейчас существует масса средств от этих насекомых, но укусов не всегда удается избежать.Что делать, если укусил комар?

Чем опасны укусы комаров?

⠀

Сам укус комара часто безболезненный, а вот последствия могут быть серьезными. После прокусывания кожи комар впрыскивает антикоагулянт. Именно он препятствует свертыванию крови, вызывает отек и покраснения. Комариная слюна быстро распространяется по соседним тканям. Вот, почему чешется укус комара. Если расчесать место укуса, зуд станет только сильнее. Аллергия на укусы комаров – редкость. Однако исключать появления неприятных симптомов нельзя.



Что делать если укусил комар pinterest.com

Тщательно вымойте место укуса комара теплой водой с мылом, чтобы удалить загрязнения и микробы и предотвратить инфекцию. Затем промокните укус чистым полотенцем.

Приложите холодный компресс на укус комара в течение 10 минут. Холод поможет снят отек и уменьшить зуд (можно использовать кубик льда ).

Если есть сильный зуд, примите антигистаминный препарат. Он предотвращают производство гистамина, который высвобождается при укусе комара и заставляет область укуса чесаться.

Пищевая сода является самым простым и распространенным домашним средством для лечения комариных укусов, которое подходит для маленьких детей и лиц с чувствительной кожей(3 чайных ложки соды +вода,нанесите на место укуса и дайте высохнуть )

Смазывайте укус соком алоэ несколько раз в день. Алоэ не только оказывает успокаивающее действие, но также помогает быстрее вылечить комариный укус

Место укуса комара будет меньше чесаться, если выдавить на него небольшое количество зубной пасты.

Если с течением времени покраснение, припухлость и боль усиливаются, нужно немедленно обратиться к врачу.

Ранее мы писали, какие болезни обостряются летом.