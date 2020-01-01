Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Продукты-антидепрессанты: чем полезно заедать стресс?

Комментариев: 0
Узнайте о лучших природных антидепрессантах.
Продукты-антидепрессанты: чем полезно заедать стресс?
Продукты-антидепрессанты: чем полезно заедать стресс?
pinterest.com

Читай также: Функциональная еда: что это и зачем она нужна?

Существуют различные методы борьбы со стрессом, в последнее время научно подтверждено, что также противостоять эмоциональным перегрузкам помогают продукты- антидепрессанты.

  • Продукты, богатые селеном

Дефицит селена может вызвать депрессию, раздражительность и проблемы со щитовидной железой. В рацион следует добавить грибы, морепродукты, тунец, злаки, орехи.

  • Продукты, богатые фолатами

Дефицит фолатов связан с депрессией, поскольку он может снизить уровень серотонина. Употребление в пищу продуктов, богатых витамином В9, может улучшить настроение. Некоторыми продуктами, богатыми фолиевой кислотой, являются зеленые листовые овощи, а также бобовые.

Продукты-антидепрессанты: чем полезно заедать стресс?
Продукты-антидепрессанты: чем полезно заедать стресс?
pinterest.com

  • Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами

Исследование, проведенное Университетом Питтсбурга, показало, что люди с низким уровнем полиненасыщенных жирных кислот омега-3 имеют более подвержены к депрессиям. Стоит обратить внимание на такие продукты: шпинат, брокколи, мидии, тунец. 

  • Продукты, богатые витамином D

Из-за карантина многие испытывают дефицит витамина D. Многие эксперты по питанию рекомендуют принимать добавки витамина D и употреблять в пищу продукты, богатые им. В рацион нужно добавить, соевое молоко, яйца, говяжью печень, сардины, лосось. 

  • Жиры

У многих есть  страх потребления жира, что может привести к дефициту макроэлементов, необходимых для нормального функционирования центральной нервной системы. Кроме того, полиненасыщенные жиры, полезны для  здоровья кожи. Добавьте в рацион оливки, авокадо, орехи, масла, такие как кокосовое и оливковое, в умеренных количествах.

Продукты-антидепрессанты: чем полезно заедать стресс?
Продукты-антидепрессанты: чем полезно заедать стресс?
pinterest.com

  • Острые продукты

Острые продукты могут увеличить кровообращение, заставляя мозг выделять больше эндорфинов, что улучшит наше настроение. Попробуйте добавить перец чили и имбирь. 

  • Продукты, богатая железом

Читай также: Диетолог рассказала о питании при аутоиммунном тиреоидите

Анемия или недостаток железа в крови могут привести к хронической усталости, раздражительности и депрессии.  Железо содержится в шпинате, брокколи, бобовых, красном мясе. 

Ранее мы писали, почему в рацион следует добавить авокадо. 

Поделись:
Теги: продукты, питание, правильное питание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь