Узнайте о лучших природных антидепрессантах.

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Существуют различные методы борьбы со стрессом, в последнее время научно подтверждено, что также противостоять эмоциональным перегрузкам помогают продукты- антидепрессанты.

Продукты, богатые селеном

Дефицит селена может вызвать депрессию, раздражительность и проблемы со щитовидной железой. В рацион следует добавить грибы, морепродукты, тунец, злаки, орехи.

Продукты, богатые фолатами

Дефицит фолатов связан с депрессией, поскольку он может снизить уровень серотонина. Употребление в пищу продуктов, богатых витамином В9, может улучшить настроение. Некоторыми продуктами, богатыми фолиевой кислотой, являются зеленые листовые овощи, а также бобовые.



Продукты-антидепрессанты: чем полезно заедать стресс? pinterest.com

Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами

Исследование, проведенное Университетом Питтсбурга, показало, что люди с низким уровнем полиненасыщенных жирных кислот омега-3 имеют более подвержены к депрессиям. Стоит обратить внимание на такие продукты: шпинат, брокколи, мидии, тунец.

Продукты, богатые витамином D

Из-за карантина многие испытывают дефицит витамина D. Многие эксперты по питанию рекомендуют принимать добавки витамина D и употреблять в пищу продукты, богатые им. В рацион нужно добавить, соевое молоко, яйца, говяжью печень, сардины, лосось.

Жиры

У многих есть страх потребления жира, что может привести к дефициту макроэлементов, необходимых для нормального функционирования центральной нервной системы. Кроме того, полиненасыщенные жиры, полезны для здоровья кожи. Добавьте в рацион оливки, авокадо, орехи, масла, такие как кокосовое и оливковое, в умеренных количествах.



Продукты-антидепрессанты: чем полезно заедать стресс? pinterest.com

Острые продукты

Острые продукты могут увеличить кровообращение, заставляя мозг выделять больше эндорфинов, что улучшит наше настроение. Попробуйте добавить перец чили и имбирь.

Продукты, богатая железом

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Анемия или недостаток железа в крови могут привести к хронической усталости, раздражительности и депрессии. Железо содержится в шпинате, брокколи, бобовых, красном мясе.

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