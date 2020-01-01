Продукты-антидепрессанты: чем полезно заедать стресс?
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Существуют различные методы борьбы со стрессом, в последнее время научно подтверждено, что также противостоять эмоциональным перегрузкам помогают продукты- антидепрессанты.
- Продукты, богатые селеном
Дефицит селена может вызвать депрессию, раздражительность и проблемы со щитовидной железой. В рацион следует добавить грибы, морепродукты, тунец, злаки, орехи.
- Продукты, богатые фолатами
Дефицит фолатов связан с депрессией, поскольку он может снизить уровень серотонина. Употребление в пищу продуктов, богатых витамином В9, может улучшить настроение. Некоторыми продуктами, богатыми фолиевой кислотой, являются зеленые листовые овощи, а также бобовые.
- Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами
Исследование, проведенное Университетом Питтсбурга, показало, что люди с низким уровнем полиненасыщенных жирных кислот омега-3 имеют более подвержены к депрессиям. Стоит обратить внимание на такие продукты: шпинат, брокколи, мидии, тунец.
- Продукты, богатые витамином D
Из-за карантина многие испытывают дефицит витамина D. Многие эксперты по питанию рекомендуют принимать добавки витамина D и употреблять в пищу продукты, богатые им. В рацион нужно добавить, соевое молоко, яйца, говяжью печень, сардины, лосось.
- Жиры
У многих есть страх потребления жира, что может привести к дефициту макроэлементов, необходимых для нормального функционирования центральной нервной системы. Кроме того, полиненасыщенные жиры, полезны для здоровья кожи. Добавьте в рацион оливки, авокадо, орехи, масла, такие как кокосовое и оливковое, в умеренных количествах.
- Острые продукты
Острые продукты могут увеличить кровообращение, заставляя мозг выделять больше эндорфинов, что улучшит наше настроение. Попробуйте добавить перец чили и имбирь.
- Продукты, богатая железом
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Анемия или недостаток железа в крови могут привести к хронической усталости, раздражительности и депрессии. Железо содержится в шпинате, брокколи, бобовых, красном мясе.
Ранее мы писали, почему в рацион следует добавить авокадо.
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