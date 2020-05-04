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Женское обрезание: что это и зачем?

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Более 200 миллионов женщин и девушек в мире подверглись женскому обрезанию.
Женское обрезание: что это и зачем?
Женское обрезание: что это и зачем?
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Правительство Судана запретило женское обрезание. Теперь за его проведение как в медучреждениях, так и за их пределами, грозит 3 года лишения свободы и штраф. Ivona расскажет, что следует знать о женском обрезании и почему это опасно. 

Почему  практикуется женское обрезание?

В странах, где делают женское обрезание, насилие по отношению девочкам и женщинам считается нормой.  Есть несколько причин, почему это практикуется. В некоторых случаях это считается обрядом перехода к зрелости, в других случаях женское обрезание рассматривается как способ контроля сексуальности женщин.  Есть страны, где считают,  что женское обрезание это гарантия будущего бракосочетание девочек и сохранение чести семьи. Некоторые  связывают женское обрезание  с религией, хоть никаких доказательств этому нет. 

Женское обрезание: что это и зачем?
Женское обрезание: что это и зачем?
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Существует 4 основных типа женского обрезания:

  • Тип 1: частичное или полное удаление головки клитора (внешней видимой части клитора — чувствительной части женских гениталий) и/или его крайней плоти (кожных складок вокруг головки клитора).
  • Тип 2: частичное или полное удаление головки клитора и малых половых губ (внутренних складок вульвы) с удалением (эксцизией) либо без удаления больших половых губ (наружных кожных складок вульвы).
  • Тип 3: также известный как инфибуляция, представляет собой сужение входа во влагалище путем формирования плотного покрывающего кольца. Кольцо образуется в результате иссечения и перемещения малых или больших половых губ, иногда за счет ушивания, с удалением либо без удаления крайней плоти и головки клитора (как в типе 1).
  • Тип 4: все другие наносящие вред операции на женских гениталиях в немедицинских целях, такие как, например, прокалывание, прокалывание с вдеванием предметов, выполнение надрезов, выскабливание и прижигание области гениталий.

Почему женское обрезание опасно для здоровья? 

Согласно опубликованное информации ВОЗ,  такая операция не приносит никакой пользы и может привести к осложнениям:

  • острая боль
  • сильное кровотечение (геморрагия)
  • отек тканей в области гениталий
  • повышенная температура
  • инфекции, например столбняк
  • нарушения мочеотделительной системы
  • нарушение заживления ран
  • травмы прилегающих тканей генитальной области
  • шок
  • смерть.

Женское обрезание: что это и зачем?
Женское обрезание: что это и зачем?
pinterest.com

Также могут быть спровоцированы: 

  • нарушения мочеотделительной системы (болезненное мочеиспускание, инфекции мочевыводящих путей);
  • вагинальные нарушения (выделения, зуд, бактериальный вагиноз и другие инфекции);
  • нарушения менструального цикла (болезненные менструации, затруднение прохождения менструальной крови и т. д.); 
  • формирование рубцовой и келоидной ткани;
  • нарушения половой сферы (боль при половом акте, ослабление приятных ощущений и т. д.);
  • повышенный риск осложненных родов (затрудненные роды, усиленное кровотечение, необходимость кесарева сечения или реанимации новорожденного и т. д.), смерть новорожденного;
  • необходимость последующих хирургических операций: например, смыкание или сужение входа во влагалище (тип 3) может приводить к необходимости его последующего рассечения (деинфибуляции), чтобы обеспечить возможность половых контактов и родов. Иногда ткани гениталий подвергаются неоднократному повторному зашиванию, в том числе после родов. Это означает, что женщина переносит многократные операции по раскрытию и закрытию входа во влагалище, что усиливает как непосредственные, так и долгосрочные риски; 
  • психологические нарушения (депрессия, тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство, низкая самооценка и т. д.). 

В каких странах практикуется женское обрезание?

Большинство женщин, которые перенесли эту операцию, живут в основном в странах Африки и Ближнего Востока,  но также есть данные о случаях женского обрезания в странах Азии и Латинской Америки. В том числе такие операции проводились в Западной Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии, заявляет ООН. Почти все эти случаи связаны с жизнью закрытых этнических групп и общин иммигрантов из стран Африки.

Это интересно:

Существует фильм “Цветок в пустыне“ снятый по автобиографической истории топ-модели Варис Дирие. Это история о сомалийской девушке, которая сбежала от собственного племени, подвергшего ее ритуалу обрезания. Перебравшись в Лондон и обнаружив там совершенно другую цивилизацию, где у женщины есть право голоса, она постепенно учится жить счастливо и находит в себе силы для борьбы. Фильм также демонстрирует шок и удивление окружающих, когда они узнают, что пришлось пережить хрупкой девушке.

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Теги: женское обрезание
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гость  (аноним)  04.05.2020, 14:10
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