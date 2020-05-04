Женское обрезание: что это и зачем?
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Правительство Судана запретило женское обрезание. Теперь за его проведение как в медучреждениях, так и за их пределами, грозит 3 года лишения свободы и штраф. Ivona расскажет, что следует знать о женском обрезании и почему это опасно.
Почему практикуется женское обрезание?
В странах, где делают женское обрезание, насилие по отношению девочкам и женщинам считается нормой. Есть несколько причин, почему это практикуется. В некоторых случаях это считается обрядом перехода к зрелости, в других случаях женское обрезание рассматривается как способ контроля сексуальности женщин. Есть страны, где считают, что женское обрезание это гарантия будущего бракосочетание девочек и сохранение чести семьи. Некоторые связывают женское обрезание с религией, хоть никаких доказательств этому нет.
Существует 4 основных типа женского обрезания:
- Тип 1: частичное или полное удаление головки клитора (внешней видимой части клитора — чувствительной части женских гениталий) и/или его крайней плоти (кожных складок вокруг головки клитора).
- Тип 2: частичное или полное удаление головки клитора и малых половых губ (внутренних складок вульвы) с удалением (эксцизией) либо без удаления больших половых губ (наружных кожных складок вульвы).
- Тип 3: также известный как инфибуляция, представляет собой сужение входа во влагалище путем формирования плотного покрывающего кольца. Кольцо образуется в результате иссечения и перемещения малых или больших половых губ, иногда за счет ушивания, с удалением либо без удаления крайней плоти и головки клитора (как в типе 1).
- Тип 4: все другие наносящие вред операции на женских гениталиях в немедицинских целях, такие как, например, прокалывание, прокалывание с вдеванием предметов, выполнение надрезов, выскабливание и прижигание области гениталий.
Почему женское обрезание опасно для здоровья?
Согласно опубликованное информации ВОЗ, такая операция не приносит никакой пользы и может привести к осложнениям:
- острая боль
- сильное кровотечение (геморрагия)
- отек тканей в области гениталий
- повышенная температура
- инфекции, например столбняк
- нарушения мочеотделительной системы
- нарушение заживления ран
- травмы прилегающих тканей генитальной области
- шок
- смерть.
Также могут быть спровоцированы:
- нарушения мочеотделительной системы (болезненное мочеиспускание, инфекции мочевыводящих путей);
- вагинальные нарушения (выделения, зуд, бактериальный вагиноз и другие инфекции);
- нарушения менструального цикла (болезненные менструации, затруднение прохождения менструальной крови и т. д.);
- формирование рубцовой и келоидной ткани;
- нарушения половой сферы (боль при половом акте, ослабление приятных ощущений и т. д.);
- повышенный риск осложненных родов (затрудненные роды, усиленное кровотечение, необходимость кесарева сечения или реанимации новорожденного и т. д.), смерть новорожденного;
- необходимость последующих хирургических операций: например, смыкание или сужение входа во влагалище (тип 3) может приводить к необходимости его последующего рассечения (деинфибуляции), чтобы обеспечить возможность половых контактов и родов. Иногда ткани гениталий подвергаются неоднократному повторному зашиванию, в том числе после родов. Это означает, что женщина переносит многократные операции по раскрытию и закрытию входа во влагалище, что усиливает как непосредственные, так и долгосрочные риски;
- психологические нарушения (депрессия, тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство, низкая самооценка и т. д.).
В каких странах практикуется женское обрезание?
Большинство женщин, которые перенесли эту операцию, живут в основном в странах Африки и Ближнего Востока, но также есть данные о случаях женского обрезания в странах Азии и Латинской Америки. В том числе такие операции проводились в Западной Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии, заявляет ООН. Почти все эти случаи связаны с жизнью закрытых этнических групп и общин иммигрантов из стран Африки.
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Существует фильм “Цветок в пустыне“ снятый по автобиографической истории топ-модели Варис Дирие. Это история о сомалийской девушке, которая сбежала от собственного племени, подвергшего ее ритуалу обрезания. Перебравшись в Лондон и обнаружив там совершенно другую цивилизацию, где у женщины есть право голоса, она постепенно учится жить счастливо и находит в себе силы для борьбы. Фильм также демонстрирует шок и удивление окружающих, когда они узнают, что пришлось пережить хрупкой девушке.
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