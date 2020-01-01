Атеросклероз – болезнь, которая поражает людей любого возраста.

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Атеросклероз называют одной из основных причин большого количества смертей. Несмотря на это, точные причины развития этого заболевания до сих пор не изучены. Ivona расскажет, что следует знать об атеросклерозе.



Атеросклероз сосудов - это хроническое заболевание сосудов, при котором уменьшается их просвет в результате отложения на стенках холестериновых бляшек.

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У мужчин он встречается чаще, чем у женщин. Эта патология чаще поражает сосуды крупного и среднего калибра.



Много лет атеросклероз сосудов никак себя не проявляет и диагностировать его на ранних стадиях сложно. От того, какие именно сосуды поражены холестериновыми бляшками, будут и зависеть клинические признаки болезни.



Что следует знать об атеросклерозе pinterest.com

Ишемическая . Во время этой стадии нарушается кровообращение в органе и он “получает“ недостаточно “питания“. Например, при ишемии миокарда человек ощущает боль в сердце (стенокардия).⠀

. Во время этой стадии нарушается кровообращение в органе и он “получает“ недостаточно “питания“. Например, при ишемии миокарда человек ощущает боль в сердце (стенокардия).⠀ Тромбо-некротическая . Происходит закупорка сосуда тромбом (тромбоз). Например, при тромбозе сосудов, которые “питают“ сердце, возникает инфаркт миокарда. При этом участок сердца “отмирает“ (некроз).

. Происходит закупорка сосуда тромбом (тромбоз). Например, при тромбозе сосудов, которые “питают“ сердце, возникает инфаркт миокарда. При этом участок сердца “отмирает“ (некроз). Фиброзная. Из-за того, что пораженные атеросклеротическими бляшками сосуды не способны достаточно питать органы, в них начинается процесс фиброза. То есть замещение нормальной ткани органа на более плотную - соединительную. Например, плотный участок сердца после инфаркта - постинфарктный кардиосклероз.

Атеросклероз проходит несколько стадий. И в результате - в органах, которые кровоснабжаются через пораженные сосуды, появляются различные изменения.

Атеросклероз сосудов коварен тем, что без клинических проявлений неуклонно прогрессирует.





Какие могут быть последствия атеросклероза:

Ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда;

Инфаркт легкого;

Перфорация кишечника (появление сквозного отверстия в его стенках);

Артериальная гипертония и хроническая почечная недостаточность;

Перемежающаяся хромота, которая сопровождается болями, судорогами и усталостью в икроножных мышцах.

Какие факторы способствуют развитию атеросклероза:⠀

Наследственность. Если у кого-то из ближайших родственников был атеросклероз, то риск увеличивается

Если у кого-то из ближайших родственников был атеросклероз, то риск увеличивается Погрешности в питании . Употребление большого количества животных и модифицированных жиров может привести к атеросклерозу.

. Употребление большого количества животных и модифицированных жиров может привести к атеросклерозу. Малоподвижный образ жизни. Метаболизм в организме - снижается, а лишний вес появляется.

Метаболизм в организме - снижается, а лишний вес появляется. Нарушение обмена веществ. Увеличение в крови холестерина, вредных липидов: липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП). А они участвуют в формировании атеросклеротических бляшек.

Увеличение в крови холестерина, вредных липидов: липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП). А они участвуют в формировании атеросклеротических бляшек. Регулярные стрессы. Они отрицательно влияют на обмен веществ и следовательно ведут к развитию атеросклероза.⠀

Они отрицательно влияют на обмен веществ и следовательно ведут к развитию атеросклероза.⠀ Алкоголь и курение в большом количестве. Эти вредные привычки пагубно влияют на сосуды, провоцируя скорейшее развитие атеросклероза.⠀

Эти вредные привычки пагубно влияют на сосуды, провоцируя скорейшее развитие атеросклероза.⠀ Гормональные нарушения. При снижении в крови уровня гормонов щитовидной железы, которые участвуют в обмене жиров, увеличивается холестерин и вредные липиды. Следовательно - развивается атеросклероз сосудов.

При снижении в крови уровня гормонов щитовидной железы, которые участвуют в обмене жиров, увеличивается холестерин и вредные липиды. Следовательно - развивается атеросклероз сосудов. Артериальная гипертензия. Из-за того, что давление повышено, сосуды все время находятся в состоянии стресса и более подвержены развитию атеросклероза.

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Лицам старше 45 лет рекомендуется ежегодно сдавать биохимический анализ крови с определением холестерина, липопротеидов, триглицеридов.

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