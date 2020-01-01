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Что делать при вздутии живота и метеоризме: советы Уляны Супрун

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Проблема с чрезмерным газообразованием может быть серьезнее, чем кажется на первый взгляд.
Что делать при вздутии живота и метеоризме: советы Уляны Супрун
Что делать при вздутии живота и метеоризме: советы Уляны Супрун
pinterest.com

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Уляна Супрун продолжает беспокоиться о здоровье украинцев. В этот раз она рассказала, что делать при вздутии живота и метеоризме - состояний, когда газы в желудочно-кишечном тракте образуются чрезмерно, делают больно и мешают жить.

Супрун отметила, что причины вздутия и метеоризма бывают разные. Это может быть из-за заглатывания воздуха во время еды впопыхах и без надлежащего пережевывания, жевания жвачки или курения.

Стоит обратить внимание и на питание. Ряд продуктов может причиной вздутия живота. Их объединяют углеводы, которые не расщепляют наши ферменты. Это могут быть богатые клетчаткой продукты, в частности отруби, продукты, где много фруктозы, а также кисломолочные продукты.

Вздутие может вызвать ряд лекарств. Среди них - нестероидные противовоспалительные препараты, некоторые слабительные, противогрибковые препараты, статины и длительное лечение антибиотиками.

Что делать при вздутии живота и метеоризме: советы Уляны Супрун
Что делать при вздутии живота и метеоризме: советы Уляны Супрун
pinterest.com

Ряд медицинских состояний или болезней также могут вызвать метеоризм. Это несварение, запор, синдром раздраженного кишечника, целиакия (непереносимость глютена), непереносимость лактозы или фруктозы, гастроэнтерит (инфекция в желудочно-кишечном тракте), нарушение всасывания питательных веществ.

Что делать?

  • Вести дневник того, что вы ели, и затем испытывали. Это поможет выявить продукты-триггеры метеоризма, спазмов и вздутия, и избегать их.
  • Есть медленно и хорошо пережевывать пищу.
  • Отказаться от жевательной резинки, курения, продуктов с резким запахом, капусты и бобовых, а также сладких напитков, кисломолочных продуктов. Также не стоит грызть ручки и карандаши.
  • Обратиться к врачу, если изменение рациона не помогает, или есть “красные флажки“. Обсудите с врачом возможность применения ферментов или активированного угля.

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Не стоит игнорировать такие признаки: внезапная потеря веса, неспособность устранить метеоризм изменением рациона и привычек, запоры, скрытая кровь в кале, анемия, боль в животе, частая диарея и фекалии, которые не тонут (у человека со здоровым ЖКТ и адекватным рационом тонут).

Ранее мы писали, как не переедать на карантине. 

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Теги: Уляна Супрун, вздутие живота, метеоризм
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