Супермодель дала полезные советы, которые пригодятся каждой девушке.

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Многие считают фигуру ведущей реалити «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Аллы Костромичевой идеальной. И это вполне заслужено — при росте 179 см супермодель поражает своей стройностью. Поддерживать себя в прекрасной форме Алле помогают занятия спортом и правильное питание. Начать активный образ жизни супермодель рекомендует и тем, кто хочет похудеть.

— Подберите вид спорта, который вам подходит — это может быть обычная тренировка дома, fly-йога, пилатес. Лично мне тяжело заниматься чем-то одним, я постоянно меняю хобби, — поделилась опытом Костромичева. — Старайтесь не нагружать организм силовыми тренировками рано утром. Как только проснулись, лучше в спокойном ритме заняться йогой, сделать растяжку. Помните: если организм будет находиться в стрессе, ничего хорошего из этого не получится.

Секреты идеальной фигуры от Аллы Костромичевой пресс-служба

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Естественно, ни одна тренировка не поможет добиться идеальной фигуры, если не следить за питанием. Что же ест Алла Костромичева?

— Я не ем fast food, выпиваю 1,5-2 литра чистой воды в день, не пью ничего ненатурального, — говорит ведущая Нового канала. — Уберите из своего рациона нездоровую еду. Возьмите за правило читать состав продуктов и не питайтесь тем, чего не понимаете.

Секреты идеальной фигуры от Аллы Костромичевой пресс-служба

— Питание и спорт обязательно должны быть сбалансированы. Очень многие упускают один важный момент: недостаток калорий должен быть небольшим, — подчеркнула Алла. — Представьте, что вы время от времени питались жареной пищей, а потом резко решили перейти на салатики и яйца, в два раза уменьшив объем калорий. Организм отреагирует паникой и не отдаст вам ни грамма жирочка. Вы будете уставать, терпеть головные боли, но не похудеете. Недостаток должен быть совсем небольшим по сравнению с обычным режимом питания. Только тогда вы начнете постепенно худеть. Если вы привыкли к картошке — кушайте, но не на ночь, а на обед и совсем немного. Хотите сладкое — съешьте, просто в умеренных количествах.

И самое главное — во всем должен быть баланс.

Не забывайте также о том, что психологический фактор очень важен в похудении. Преобразите меню, подберите удобный для вас вид спорта, и обязательно полюбите себя — тогда все непременно получится.

А если вы соскучились по Алле Костромичевой и «Топ-модели по-украински», можете посмотреть спецпроект «Эксперты на карантине», в котором ведущая, эксперты и участники модельного реалити пытаются скрасить изоляцию при помощи шуток и забавных заданий. Проект выходит на YouTube-канале Нового канала по вторникам и субботам.

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