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Диетолог рассказала, почему стоит в рацион добавить авокадо

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Авокадо - источник большого количества микроэлементов, которые делают его суперфудом.
Диетолог рассказала, почему стоит в рацион добавить авокадо
Диетолог рассказала, почему стоит в рацион добавить авокадо
pinterest.com

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Авокадо появилось на прилавках наших магазинов относительно недавно, но  все равно теперь большинство приемов пищи кажутся неполноценными без любимого авокадо, который занимает главенствующее место в ЗОЖ-списках. Диетолог Светлана Фус рассказал о полезных свойствах авокадо. 

Диетолог отметила, что плоды авокадо богаты кремнием (в 100 г - 213% от дневной нормы), бором (соответственно - 14,3%), никелем (140%). А эти элементы влияют на состояние костей, суставов, сосудов, кожи, волос, играют роль в обмене жиров, углеводов, гормонов. Особенно важно уделять внимание этим элементам женщинам при климаксе.

Диетолог рассказала, почему стоит в рацион добавить авокадо
Диетолог рассказала, почему стоит в рацион добавить авокадо
pinterest.com

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Также это хороший источник калия и магния.
В авокадо высокое содержание витамина Е (13% дневной нормы в 100 г), природного антиоксиданта, защищающего организм от преждевременного старения.

Несмотря на то, что в половине мякоти одного плода содержится 9 г углеводов, примерно 7 из них это - клетчатка, составляет примерно 20% дневной потребности.
Всего 0.5 г от общего количества углеводов приходятся на крахмал и 0.5-0.7 г на простые сахара. Через такой состав его гликемический индекс очень низкий - 10.

Высокое содержание и уникальная комбинация природных антиоксидантов в авокадо - прежде всего витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот помогают организму бороться с воспалениями, усиливать иммунитет.  100 г авокадо содержит 1.5 суточные дозы фитостеринов, которые уменьшают концентрацию холестерина в человеческом организме, способствуют выработке коллагена, сохраняя молодость кожи.

Диетолог рассказала, почему стоит в рацион добавить авокадо
Диетолог рассказала, почему стоит в рацион добавить авокадо
pinterest.com


Необходимо знать, что фитостерины также имеют антиандрогенный эффект- снижают уровень и активность мужских гормонов андрогенов. Поэтому его следует включать в рацион питания женщинам, у которых определяют высокий уровень мужских гормонов, например при поликистозе яичников или климаксе.

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Следует помнить, что на 100 г авокадо, а это половинка мякоти одного фрукта, приходится около 120-160 калорий (в зависимости от сорта), в основном за счет жира. И хотя в его составе очень полезные незаменимые жирные кислоты -омега-3, омега-6, а также омега-9, злоупотреблять этим фруктом не следует. Ведь в 100 г около 15 г жиров, составляет практически половину суточной нормы растительных жиров.

Ранее мы писали, как не переедать на карантине. 

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Теги: авокадо, советы диетолога, Светлана Фус
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