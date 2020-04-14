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Фитнес-блогеры, которые помогут обрести фигуру мечты

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Фитнес-блогеры помогут найти мотивацию, встать с дивана и начать тренировки.
Фитнес-блогеры, которые помогут обрести фигуру мечты
Фитнес-блогеры, которые помогут обрести фигуру мечты
pinterest.com

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Сейчас самое время подходящее время для домашних тренировок. Если вам все еще не хватает мотивации, то стоит обратить внимание на фитнес-блогеров, они умеют мотивировать. 

Таня TGYM

На своей страничке фитнес-блогера Таня Федорищева публикует не только эффективные тренировки для похудения, но и разбирает распространенные ошибки при выполнении упражнений.
У Тани также есть свой YouTube канал, где можно найти бесплатные марафоны для похудения.

Юлия Смольная


Фитнес-блогер Юлия Смольная поможет улучшить растяжку, сесть на шпагат, а также покажет тренировку, которая не займет много времени.

Анита Луценко
 

Главный фитнес-тренер страны на своей страничке в Instagam не только публикует упражнения для идеальной фигуры, но и развеивает  главные мифы о похудении. 

Ранее мы писали, как похудеть по типу фигуры. 

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Теги: фитнес-блогер, похудение, похудение в домашних условиях
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