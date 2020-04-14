Фитнес-блогеры, которые помогут обрести фигуру мечты

Фитнес-блогеры помогут найти мотивацию, встать с дивана и начать тренировки.

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Сейчас самое время подходящее время для домашних тренировок. Если вам все еще не хватает мотивации, то стоит обратить внимание на фитнес-блогеров, они умеют мотивировать.

Таня TGYM

На своей страничке фитнес-блогера Таня Федорищева публикует не только эффективные тренировки для похудения, но и разбирает распространенные ошибки при выполнении упражнений.

У Тани также есть свой YouTube канал, где можно найти бесплатные марафоны для похудения.



Юлия Смольная



Фитнес-блогер Юлия Смольная поможет улучшить растяжку, сесть на шпагат, а также покажет тренировку, которая не займет много времени.



Анита Луценко



Главный фитнес-тренер страны на своей страничке в Instagam не только публикует упражнения для идеальной фигуры, но и развеивает главные мифы о похудении.

Ранее мы писали, как похудеть по типу фигуры.