Эффективные упражнения для рук

Рельеф на руках дается гораздо сложнее, чем на ногах или прессе.

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Когда появляется лишний вес, то жир прежде всего откладывается на животе, ягодицах и руках. Считается, что похудеть в руках – это одна из самых сложных задач, и чтобы добиться желаемого результата нужно приложить усилия.

Правильно питаться

Без правильного питания идеального тела не получить. Пока в рационе остается фастфуд и простые углеводы, то о худых руках можно только мечтать. Из своего рациона необходимо исключить сладкие газированные напитки, уменьшить употребление соли и сладостей. В свое питание стоит добавить больше белковой пищи, молочных продуктов, свежих овощей и пить воду.

Уход за кожей

Чтобы руки были упругими не нужно забывать про массаж, обертывание и контрастный душ. Благодаря этим процедурам кожа получает питательные вещества и лучше работают кровеносные сосуды. Рекомендуется на протяжении 15 минут разминать проблемные зоны и использовать массажные масла. Чтобы добиваться максимального эффекта, можно делать обертывание.

Специальные упражнения для рук

В свои тренировки обязательно нужно включить упражнения, которые проработают мышцы рук. Только регулярные тренировки дадут результат.

Комплекс упражнений для стройных рук

Этот комплекс можно выполнять как в домашних условиях, так и в спортзале. Для выполнения упражнений необходимы гантели или бутылки с водой. Эффект жиросжигания плюс мышечный тонус помогут похудеть и подтянуть мышцы рук. Для выполнения этого комплекса не нужно специальная физическая подготовка, новички тоже хорошо справятся.

Комплекс упражнений для рук без дополнительного веса





Для выполнения этого комплекса не потребуется дополнительный вес, а только готовность тренироваться. Эти упражнения помогают проработать все мышцы, но крепатуры не избежать. Тренировка отличной подойдет для начинающих.

Упражнения для красивых рук





Для выполнения комплекса потребуется дополнительный вес. Упражнения прорабатывают все необходимые мышцы рук, а также помогают выработать выносливость. Это комплекс делается два раза в неделю.

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