Коронавирус успел породить массу домыслов.

Три популярных мифа о коронавирусе, в которые пора перестать верить pinterest.com

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Вокруг коронавирусной инфекции возникла масса слухов. Например, можно встретить такую информацию, что победить коронавирус поможет жара. Центр общественного здоровья опроверг три популярных мифа.

Правда ли, что в летний период риск заболеть COVID-19 меньше? Температура воздуха выше 25 ° С и солнечные лучи уменьшают активность вируса?

Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания.



Три популярных мифа о коронавирусе, в которые пора перестать верить pinterest.com

Употребление алкоголя снижает риск заболевания COVID-19?

Нет. Частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме. А в случае заражения, это может дополнительно осложнить течение заболевания COVID-19.

Горячая ванна может защитить от заражения COVID-19?

Нет. Нормальная температура тела держится в пределах 36,5 - 37,0 ° С независимо от температуры воды в ванне или в душе. Слишком горячая ванна может навредить здоровью и привести к ожогам кожи.

Ранее мы писали, сколько мы еще будем носить маски.