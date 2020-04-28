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Три популярных мифа о коронавирусе, в которые пора перестать верить

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Коронавирус успел породить массу домыслов.
Три популярных мифа о коронавирусе, в которые пора перестать верить
Три популярных мифа о коронавирусе, в которые пора перестать верить
pinterest.com

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Вокруг коронавирусной инфекции возникла масса слухов. Например, можно встретить такую информацию, что победить коронавирус поможет жара.  Центр общественного здоровья опроверг три популярных мифа. 

  • Правда ли, что в летний период риск заболеть COVID-19 меньше? Температура воздуха выше 25 ° С и солнечные лучи уменьшают активность вируса?

Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания.

Три популярных мифа о коронавирусе, в которые пора перестать верить
Три популярных мифа о коронавирусе, в которые пора перестать верить
pinterest.com

  • Употребление алкоголя снижает риск заболевания COVID-19?

Нет. Частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме. А в случае заражения, это может дополнительно осложнить течение заболевания COVID-19.

  • Горячая ванна может защитить от заражения COVID-19?

Нет. Нормальная температура тела держится в пределах 36,5 - 37,0 ° С независимо от температуры воды в ванне или в душе. Слишком горячая ванна может навредить здоровью и привести к ожогам кожи.

Ранее мы писали, сколько мы еще будем носить маски.

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Теги: коронавирус, МОЗ, миф, Коронавирус в Украине, коронавирус в мире
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Источник: phc.org.ua

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Комментариев (1)
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alexgr    28.04.2020, 16:06
Оценка:  0
alexgr
хахаха!
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