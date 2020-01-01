Сколиоз – это одно из самых распространенных прогрессирующих заболеваний позвоночника.

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Сейчас сколиоз очень распространенное явлений. Если вовремя не диагностировать и не начать лечение, то может перерасти из одной степени в другую и привести к более серьезным последствиям в виде болезней внутренних органов. Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал, как лечат сколиоз после 30.

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Как отметил мануальный терапевт, что после 30 лет сколиоз практически уже полностью не устранить. Но можно сделать так, чтобы в старости вы могли все еще ходить на своих двух ногах без боли! Если у вас сколиоз, не ставьте на себе крест, но следует обратиться к специалисту.



Можно ли вылечить сколиоз после 30? pinterest.com

Изначально определяется зона спазмов(зажимов) мышц или наоборот, дистрофия.

Потом с помощью специальных техник, мягкотканных, тракций восстанавливаются подвижность позвонков.

Назначаются лечебные упражнения у реабилитолога или которые можно делать дома. Без упражнений сколиоз вернётся. Мышцы спины страдают в первую очередь, но развить их при усердии под силу в любом возрасте!

Если искривление сильное (4 стадия), то поможет, к сожалению, только операция.

Что будет, если не лечить?

Последствия невылеченного сколиоза:

Нарушения кровоснабжения внутренних органов.

Боли в спине. Сначала они почти незаметны, а затем невыносимы, превращают человека в инвалида.

Изменение осанки к старости, вплоть до горба.

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