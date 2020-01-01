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Можно ли вылечить сколиоз после 30?

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Сколиоз – это одно из самых распространенных прогрессирующих заболеваний позвоночника.
Можно ли вылечить сколиоз после 30?
Можно ли вылечить сколиоз после 30?
pinterest.com

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Сейчас сколиоз очень распространенное явлений. Если вовремя не диагностировать и не начать лечение, то может перерасти из одной степени в другую и привести к более серьезным последствиям в виде болезней внутренних органов. Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал, как лечат сколиоз после 30.

Как отметил мануальный терапевт, что после 30 лет сколиоз практически уже полностью не устранить. Но можно сделать так, чтобы в старости вы могли все еще ходить на своих двух ногах без боли! Если у вас сколиоз, не ставьте на себе крест, но следует обратиться к специалисту. 

Можно ли вылечить сколиоз после 30?
Можно ли вылечить сколиоз после 30?
pinterest.com


Как лечат сколиоз у взрослых?

  • Изначально определяется зона спазмов(зажимов) мышц или наоборот, дистрофия.
  • Потом с помощью специальных техник, мягкотканных, тракций восстанавливаются подвижность позвонков.
  • Назначаются лечебные упражнения у реабилитолога или которые можно делать дома. Без упражнений сколиоз вернётся. Мышцы спины страдают в первую очередь, но развить их при усердии под силу в любом возрасте!
  • Если искривление сильное (4 стадия), то поможет, к сожалению, только операция.

Что будет, если не лечить?
Последствия невылеченного сколиоза:

  • Нарушения кровоснабжения внутренних органов.
  • Боли в спине. Сначала они почти незаметны, а затем невыносимы, превращают человека в инвалида.
  • Изменение осанки к старости, вплоть до горба.

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Теги: сколиоз, мануальный терапевт
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