Можно ли вылечить сколиоз после 30?
Сколиоз – это одно из самых распространенных прогрессирующих заболеваний позвоночника.
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Сейчас сколиоз очень распространенное явлений. Если вовремя не диагностировать и не начать лечение, то может перерасти из одной степени в другую и привести к более серьезным последствиям в виде болезней внутренних органов. Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал, как лечат сколиоз после 30.
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Как отметил мануальный терапевт, что после 30 лет сколиоз практически уже полностью не устранить. Но можно сделать так, чтобы в старости вы могли все еще ходить на своих двух ногах без боли! Если у вас сколиоз, не ставьте на себе крест, но следует обратиться к специалисту.
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Как лечат сколиоз у взрослых?
- Изначально определяется зона спазмов(зажимов) мышц или наоборот, дистрофия.
- Потом с помощью специальных техник, мягкотканных, тракций восстанавливаются подвижность позвонков.
- Назначаются лечебные упражнения у реабилитолога или которые можно делать дома. Без упражнений сколиоз вернётся. Мышцы спины страдают в первую очередь, но развить их при усердии под силу в любом возрасте!
- Если искривление сильное (4 стадия), то поможет, к сожалению, только операция.
Что будет, если не лечить?
Последствия невылеченного сколиоза:
- Нарушения кровоснабжения внутренних органов.
- Боли в спине. Сначала они почти незаметны, а затем невыносимы, превращают человека в инвалида.
- Изменение осанки к старости, вплоть до горба.
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