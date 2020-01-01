Супрун рассказала, как утилизировать маски и перчатки
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Сегодня трудно представить поход в магазин без перчаток и масок. Мы уже знаем, что маски и перчатки эффективны лишь в случае правильного использования и с соблюдением надлежащей гигиены. Но также чтобы инфекции не распространялась, важно правильно утилизировать средства индивидуальной защиты. Уляна Супрун рассказала, как правильно это сделать.
Супрун заявила, что не нужно выбрасывать использованные маски и перчатки просто в помойку, поскольку это опасно для других людей, а также сильно засоряет окружающую среду.
Как их подготовить к хранению:
- Обработать антисептиком.
- Положить в целый пакет, устойчив к механическим повреждениям, желательно с зиплоком.
- Если такого пакета нет, можно использовать обычный, но крепко завязать.
- Обязательно оставить этот пакет в недоступном месте для детей и домашних животных. Лучше всего - вне помещения, например, на балконе.
Супрун отметила, что гражданам, которые решили отдать на утилизацию использованные средства индивидуальной защиты в какую-то из служб, стоит обязательно узнать, есть ли у них лицензия на работу с такими отходами.
Обращайтесь к местным властям в своем городе или регионе, чтобы узнать, что делать с использованными масками и перчатками. Требуйте организации пунктов приема, куда можно будет сдать использованные средства безопасно для здоровья людей и окружающей среды
Также Супрун назвала места, в которых можно сдать такие отходы в Киеве:
- “Украина без мусора“ будет собирать их на высокотемпературное сжигание, но уже после открытия станции.
- ER-tec также собирают использованы маски и перчатки и правильно их утилизируют. Но перед сдачей нужно все правильно подготовить.
- В Киеве планируют в ближайшее время создать десять пунктов приема средств индивидуальной защиты, в каждом районе Киева. Здесь все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением требований.
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