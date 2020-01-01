Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Супрун рассказала, как утилизировать маски и перчатки

Комментариев: 0
Не рекомендуется выбрасывать маски и перчатки .
Супрун рассказала, как утилизировать маски и перчатки
Супрун рассказала, как утилизировать маски и перчатки
pinterest.com

Читай также: Сколько мы ещё будем носить маски?

Сегодня  трудно представить поход в магазин без перчаток и масок. Мы  уже знаем, что маски и перчатки эффективны лишь в случае правильного использования и с соблюдением надлежащей гигиены. Но также чтобы инфекции не распространялась, важно правильно утилизировать средства индивидуальной защиты.  Уляна Супрун рассказала, как правильно это сделать. 

Супрун заявила, что не нужно выбрасывать использованные маски и перчатки просто в помойку, поскольку это опасно для других людей, а также сильно засоряет окружающую среду.

Как их подготовить к хранению:

  • Обработать антисептиком.
  • Положить в целый пакет, устойчив к механическим повреждениям, желательно с зиплоком.
  • Если такого пакета нет, можно использовать обычный, но крепко завязать.
  • Обязательно оставить этот пакет в недоступном месте для детей и домашних животных. Лучше всего - вне помещения, например, на балконе.

Супрун рассказала, как утилизировать маски и перчатки
Супрун рассказала, как утилизировать маски и перчатки
pinterest.com

Супрун отметила, что гражданам, которые решили отдать на утилизацию использованные средства индивидуальной защиты в какую-то из служб, стоит обязательно узнать, есть ли у них лицензия на работу с такими отходами.

Обращайтесь к местным властям в своем городе или регионе, чтобы узнать, что делать с использованными масками и перчатками. Требуйте организации пунктов приема, куда можно будет сдать использованные средства безопасно для здоровья людей и окружающей среды 

Также Супрун  назвала места, в которых можно сдать такие отходы в Киеве:

  • “Украина без мусора“ будет собирать их на высокотемпературное сжигание, но уже после открытия станции.
  • ER-tec также собирают использованы маски и перчатки и правильно их утилизируют. Но перед сдачей нужно все правильно подготовить.
  • В Киеве планируют в ближайшее время создать десять пунктов приема средств индивидуальной защиты, в каждом районе Киева. Здесь все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением требований.

Ранее мы писали, как антисептики влияют на здоровье. 

Поделись:
Теги: Уляна Супрун, маски, перчатки, коронавирус, здоровье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь