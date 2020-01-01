Не рекомендуется выбрасывать маски и перчатки .

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Сегодня трудно представить поход в магазин без перчаток и масок. Мы уже знаем, что маски и перчатки эффективны лишь в случае правильного использования и с соблюдением надлежащей гигиены. Но также чтобы инфекции не распространялась, важно правильно утилизировать средства индивидуальной защиты. Уляна Супрун рассказала, как правильно это сделать.

Супрун заявила, что не нужно выбрасывать использованные маски и перчатки просто в помойку, поскольку это опасно для других людей, а также сильно засоряет окружающую среду.

Как их подготовить к хранению:

Обработать антисептиком.

Положить в целый пакет, устойчив к механическим повреждениям, желательно с зиплоком.

Если такого пакета нет, можно использовать обычный, но крепко завязать.

Обязательно оставить этот пакет в недоступном месте для детей и домашних животных. Лучше всего - вне помещения, например, на балконе.

Супрун рассказала, как утилизировать маски и перчатки pinterest.com

Обращайтесь к местным властям в своем городе или регионе, чтобы узнать, что делать с использованными масками и перчатками. Требуйте организации пунктов приема, куда можно будет сдать использованные средства безопасно для здоровья людей и окружающей среды

Супрун отметила, что гражданам, которые решили отдать на утилизацию использованные средства индивидуальной защиты в какую-то из служб, стоит обязательно узнать, есть ли у них лицензия на работу с такими отходами.

Также Супрун назвала места, в которых можно сдать такие отходы в Киеве:

“Украина без мусора“ будет собирать их на высокотемпературное сжигание, но уже после открытия станции.

ER-tec также собирают использованы маски и перчатки и правильно их утилизируют. Но перед сдачей нужно все правильно подготовить.

В Киеве планируют в ближайшее время создать десять пунктов приема средств индивидуальной защиты, в каждом районе Киева. Здесь все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением требований.

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