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Что следует знать о ботулизме

Комментариев: 1
Ботулизм — это смертельно опасное инфекционно-токсическое заболевание.
Что следует знать о ботулизме
Что следует знать о ботулизме
pinterest.com

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С начала 2020 года в Украине зарегистрировано 13 случаев ботулизма, заболели 15 человек. Из них 14 взрослых и один ребенок в возрасте 9 лет.

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Лучший способ защитить свое здоровье - воздерживаться от приема пищи, о качестве которой потребителю неизвестно.

Что следует знать о ботулизме
Что следует знать о ботулизме
pinterest.com

Симптомы ботулизма:

  • Нарушение зрения (двоение или туман в глазах, невнятность речи, тяжесть глотания, сухость во рту, мышечная слабость).
  • У каждого второго больного, первыми проявлениями ботулизма могут быть кратковременные симптомы интоксикации: понос, рвота, может незначительно повыситься температура, болеть живот.
  • Тяжелые формы заболевания характеризуются резким угнетением функции дыхательных мышц. При отсутствии адекватной терапии, смерть обычно наступает от дыхательной недостаточности на 2-3-й день болезни.
  • У детей симптомы ботулизма могут проявляться в виде апатии, отказ от еды, длительного плача, а также мышечной слабости.

Инкубационный период может длиться от 2-3 часов до 10 дней.

При возникновении любого из этих симптомов нужно срочно обратиться за помощью к врачу.

В каких продуктах может быть? 

  • Неправильно приготовленные консервы (особенно домашние); мед!, колбасные изделия, соленая, копченая рыба.
  • Мед может содержать споры ботулизма, которые прямо в кишечнике «дозревают» и начинают продуцировать токсин. Как результат - младенческий ботулизм.

Что следует знать о ботулизме
Что следует знать о ботулизме
pinterest.com

Как предотвратить ботулизм:

  • Никогда не употребляйте консервы из вздутых банок
  • Не употребляйте консервированные продукты с неприятным запахом
  • Если при открытии консервы жидкость вырывается под давлением – выбросьте в мусор!
  • Никогда не пробуйте давать детям до 12 месяцев мед!!! (особенно для бабушек!)
  • Мясо и  рыбу разрешено консервировать только в свежем виде.
  • Овощи и фрукты перед консервированием тщательно обмыть для удаления частиц почвы.

Если консервируете дома, соблюдайте правила безопасности:

  • используйте только хорошо очищенные, свежие овощи и фрукты, без темных пятен
  • при консервировании в домашних условиях, особенно мясных и рыбных продуктов, необходимо проводить тиндализацию (в течение двух суток прогревать консервы при температуре 100°С 5 минут для перехода спор в вегетативную форму), после чего простерилизовать консервы при температуре 100°С - не менее 40-60 минут с последующей герметичной упаковкой.
  • Домашние консервы храните в темном прохладном месте
  • Если во время хранения крышки на банках вздулись, – эти консервы употреблять в пищу запрещено
  • В домашних условиях грибы можно заготавливать впрок только путем маринования или соления с добавлением достаточного количества кислоты и соли и обязательно в открытой для доступа воздуха таре.

Ранее мы писали, чем корь отличается от коронавируса. 

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Теги: ботулизм, МОЗ
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Источник: phc.org.ua

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.04.2020, 16:24
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До х...у...я информации о задротах. Так вы кормите своей энергией, пейсатое вонючее меньшинство.
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