Ботулизм — это смертельно опасное инфекционно-токсическое заболевание.

Что следует знать о ботулизме pinterest.com

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С начала 2020 года в Украине зарегистрировано 13 случаев ботулизма, заболели 15 человек. Из них 14 взрослых и один ребенок в возрасте 9 лет.

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Лучший способ защитить свое здоровье - воздерживаться от приема пищи, о качестве которой потребителю неизвестно.



Что следует знать о ботулизме pinterest.com

Симптомы ботулизма:

Нарушение зрения (двоение или туман в глазах, невнятность речи, тяжесть глотания, сухость во рту, мышечная слабость).

У каждого второго больного, первыми проявлениями ботулизма могут быть кратковременные симптомы интоксикации: понос, рвота, может незначительно повыситься температура, болеть живот.

Тяжелые формы заболевания характеризуются резким угнетением функции дыхательных мышц. При отсутствии адекватной терапии, смерть обычно наступает от дыхательной недостаточности на 2-3-й день болезни.

У детей симптомы ботулизма могут проявляться в виде апатии, отказ от еды, длительного плача, а также мышечной слабости.

Инкубационный период может длиться от 2-3 часов до 10 дней.

При возникновении любого из этих симптомов нужно срочно обратиться за помощью к врачу.

В каких продуктах может быть?

Неправильно приготовленные консервы (особенно домашние); мед!, колбасные изделия, соленая, копченая рыба.

Мед может содержать споры ботулизма, которые прямо в кишечнике «дозревают» и начинают продуцировать токсин. Как результат - младенческий ботулизм.

Что следует знать о ботулизме pinterest.com

Никогда не употребляйте консервы из вздутых банок

Не употребляйте консервированные продукты с неприятным запахом

Если при открытии консервы жидкость вырывается под давлением – выбросьте в мусор!

Никогда не пробуйте давать детям до 12 месяцев мед!!! (особенно для бабушек!)

Мясо и рыбу разрешено консервировать только в свежем виде.

Овощи и фрукты перед консервированием тщательно обмыть для удаления частиц почвы.

Если консервируете дома, соблюдайте правила безопасности:

используйте только хорошо очищенные, свежие овощи и фрукты, без темных пятен

при консервировании в домашних условиях, особенно мясных и рыбных продуктов, необходимо проводить тиндализацию (в течение двух суток прогревать консервы при температуре 100°С 5 минут для перехода спор в вегетативную форму), после чего простерилизовать консервы при температуре 100°С - не менее 40-60 минут с последующей герметичной упаковкой.

Домашние консервы храните в темном прохладном месте

Если во время хранения крышки на банках вздулись, – эти консервы употреблять в пищу запрещено

В домашних условиях грибы можно заготавливать впрок только путем маринования или соления с добавлением достаточного количества кислоты и соли и обязательно в открытой для доступа воздуха таре.

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