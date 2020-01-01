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Диетолог рассказала о питании при аутоиммунном тиреоидите

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Диетолог дала несколько рекомендаций.
Диетолог рассказала о питании при аутоиммунном тиреоидите
Диетолог рассказала о питании при аутоиммунном тиреоидите
pinterest.com

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Если поставлен диагноз “аутоиммунный тиреоидит“ и назначен препарат, компенсирующий нехватку вырабатываемого организмом собственного гормона, а желанное облегчение состояния так и не наступает - следует обратить внимание на образ жизни, а особенно на качество питания. Диетолог Наталия Самойленко рассказала о питании при аутоиммунном тиреоидите. 

Продукты, которые нужно исключить или ограничить при АИТ:

 Два вида веществ, которые провоцируют рост антител при АИТ:

  • Глютен: пшеница, мука и мучные изделия, промышленные соусы, рожь, ячмень, кус-кус, булгур, овсянка, некоторые кондитерские изделия, фаст-фуд.
  • Остальные лектины: арахис, кешью, баклажаны, помидоры, бобовые, болгарский перец, лен.

Полностью убрать эти продукты или ограничить — подскажет ваш врач.

БАДы, добавки, продукты, имеющие иммуностимулирующее действие: спирулина, хлорелла, эхинацея, корень женьшеня, семена льна. Перед тем как предпринимать БАДы, посоветуйтесь со своим врачом.

Диетолог рассказала о питании при аутоиммунном тиреоидите
Диетолог рассказала о питании при аутоиммунном тиреоидите
pinterest.com

Рекомендуется ограничить кофеин, молочные продукты (очень часто при АИТ бывает непереносимость лактозы), сахар (вызывает воспаление в организме), Омега-6 и 9 жирные кислоты (вызывают воспаление), а именно: соевое масло, кукурузное масло, масло подсолнечника, красные сорта рыбы.

Обогатите рацион такими продуктами:

  • Продукты, которые снижают уровень воспаления: белая рыба, морепродукты, ягоды темного цвета, сезонные фрукты.
  • Безглютеновые крупы: гречка, киноа, пшено, дикий рис.
  • Сливочное и топленое масло.
  • Яйца (в умеренных количествах).
  • Продукты, богатые селеном: грибы, бразильский орех, авокадо, капуста в термообработке (особенно брокколи), листовая зелень.

Также стоит обратить внимание:⠀

  • Не забывайте контролировать уровень витамина Д и, при необходимости, обязательно принимать (пациентам с АИТ не рекомендуется бывать на солнце).⠀
  • Женщинам рекомендуется контролировать уровень сывороточного железа и ферритина в крови.⠀
  • 3-кратный график питания.

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Теги: советы диетолога, питание
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