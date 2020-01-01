Диетолог рассказала о питании при аутоиммунном тиреоидите
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Если поставлен диагноз “аутоиммунный тиреоидит“ и назначен препарат, компенсирующий нехватку вырабатываемого организмом собственного гормона, а желанное облегчение состояния так и не наступает - следует обратить внимание на образ жизни, а особенно на качество питания. Диетолог Наталия Самойленко рассказала о питании при аутоиммунном тиреоидите.
Продукты, которые нужно исключить или ограничить при АИТ:
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Два вида веществ, которые провоцируют рост антител при АИТ:
- Глютен: пшеница, мука и мучные изделия, промышленные соусы, рожь, ячмень, кус-кус, булгур, овсянка, некоторые кондитерские изделия, фаст-фуд.
- Остальные лектины: арахис, кешью, баклажаны, помидоры, бобовые, болгарский перец, лен.
Полностью убрать эти продукты или ограничить — подскажет ваш врач.
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БАДы, добавки, продукты, имеющие иммуностимулирующее действие: спирулина, хлорелла, эхинацея, корень женьшеня, семена льна. Перед тем как предпринимать БАДы, посоветуйтесь со своим врачом.
Рекомендуется ограничить кофеин, молочные продукты (очень часто при АИТ бывает непереносимость лактозы), сахар (вызывает воспаление в организме), Омега-6 и 9 жирные кислоты (вызывают воспаление), а именно: соевое масло, кукурузное масло, масло подсолнечника, красные сорта рыбы.
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Обогатите рацион такими продуктами:
- Продукты, которые снижают уровень воспаления: белая рыба, морепродукты, ягоды темного цвета, сезонные фрукты.
- Безглютеновые крупы: гречка, киноа, пшено, дикий рис.
- Сливочное и топленое масло.
- Яйца (в умеренных количествах).
- Продукты, богатые селеном: грибы, бразильский орех, авокадо, капуста в термообработке (особенно брокколи), листовая зелень.
Также стоит обратить внимание:⠀
- Не забывайте контролировать уровень витамина Д и, при необходимости, обязательно принимать (пациентам с АИТ не рекомендуется бывать на солнце).⠀
- Женщинам рекомендуется контролировать уровень сывороточного железа и ферритина в крови.⠀
- 3-кратный график питания.
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