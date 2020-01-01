Узнайте больше о функциональной еде.

Функциональная еда: что это и зачем она нужна? pinterest.com

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Сегодня все чаще от еды требуют не просто насыщения и утоления чувства голода, но дополнительную пользу. Функциональные продукты, также известные как нутрицевтики, очень питательны и имеют ряд полезных для здоровья свойств. Например, они могут защищать от болезней, предотвращать дефицит питательных веществ и способствовать правильному росту и развитию.

Практически у каждого из нас в рационе так или иначе присутствуют функциональные продукты, которые приносят пользу для здоровья, выходящую за рамки их пищевой ценности.

Фрукты и овощи

Считается, что сезонные фрукты и овощи имеют самую высокую концентрацию фитонутриентов и антиоксидантных соединений, таких как бета-каротин, лютеин, ликопин, антоцианидины, флавоноиды, которые оказывают позитивное влияние на организм человека.



Функциональная еда: что это и зачем она нужна? pinterest.com

Цельные зерна

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Продукты, такие как овес, лебеда, рожь, ячмень, являются источниками нерастворимых и растворимых волокон, таких как бета-глюканы, они помогают регулировать уровень глюкозы в крови и уровень холестерина. Ежедневное включение их в рацион может принести только пользу вашему здоровью и самочувствию.

Фасоль и бобовые

Отличный источник клетчатки, а также растительного белка, сложных углеводов, основных минералов, таких как цинк, калий, железо, кальций, а также фолиевой кислоты, которые могут поддерживать нормальный уровень холестерина и глюкозы в крови, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Обязательно включайте в свой рацион различные сорта бобовых каждую неделю.

Семена

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Чиа, семена конопли и льна являются хорошим источником омега-3 жирных кислот, клетчатки, кальция и белка, которые важны не только для тех, кто соблюдает растительную диету, но и для полноценного рациона. Омега-3 важны для сердечно-сосудистой и нервной систем, а также для правильного развития нервной системы. Семена содержат лигнаны и растительные стеролы, которые помогают снизить уровень холестерина в крови.



Функциональная еда: что это и зачем она нужна? pinterest.com

Ферментированные продукты и напитки (квашеная капуста, кимчи, йогурт, кефир, чайный гриб)

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Ферментированные продукты считаются функциональными, поскольку содержат пробиотики, полезные бактерии, необходимые для поддержания иммунного здоровья (более 70% наших иммунных клеток находятся в кишечнике), а также поддерживают функции пищеварения, гормональной и нервной системы. Интерес и исследования в области кишечного здоровья и его связи с психическим здоровьем, безусловно, еще больше привлек внимание к ферментированным продуктам, которые во многих странах уже являются частью их кулинарных традиций.

Пребиотическая пища

Функциональная пища, которая в последнее время привлекает все больше внимания. Она связана с кишечником и пищеварением, так как содержит пребиотическое волокно. Волокно, которое не может перевариваться организмом, но питает полезные бактерии, которые затем могут размножаться и оказывать положительное влияние на наше физическое и психическое благополучие. Это волокно содержится в таких продуктах, как цикорий, одуванчик, бананы, лук, лук-порей, чеснок, топинамбур и орехи.

Обогащенные продукты

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В такие продукты часть полезных элементов добавляется искусственно, при производстве. Например, B12, йод, железо, кальций, омега-3, которые могут присутствовать в более низких количествах в растениях или иметь более низкую скорость абсорбции, добавляются к растительным напиткам / йогуртам, злакам, цельным зернам и пищевым дрожжам.

Функциональная еда: что это и зачем она нужна? pinterest.com

Водоросли

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Основные источники йода, необходимого для образования гормонов щитовидной железы и метаболизма нашего организма, а также жирных кислот омега-3, важных питательных веществ для неврологического развития, нервных и сердечно-сосудистых функций и их противовоспалительного действия.

Грибы

Скорее всего, это один из функциональных продуктов, которому уделялось наибольшее внимание в последние годы, поскольку многие компании выпускают продукты на основе грибов - от грибного кофе до мясных альтернатив и шоколадных батончиков и закусок на основе грибов.

Грибы являются хорошим источником бета-глюканов - нерастворимых волокон, которые улучшают резистентность к инсулину и стабилизируют уровень холестерина в крови. Они также способны стимулировать высвобождение определенных клеток иммунной системы для борьбы с инфекциями и нежелательными бактериями.

Куркума

Эта часто используемая пряность была известна и использовалась благодаря своим уникальным свойствам на протяжении веков. Действующее вещество куркумы - куркумин - обладает мощным противовоспалительным действием, особенно при остром воспалении.

Какао

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Возможно, вы не думаете о шоколаде как о функциональном или поддерживающем здоровье продукте, но какао содержит большое количество флавоноидов, антиоксидантных соединений, а также магния, которые могут помочь расслабить нервную систему и снизить повышенное кровяное давление. Кроме того, шоколад с большим содержанием какао может повысить уровень серотонина, улучшая наше самочувствие.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина



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