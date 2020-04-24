В МОЗ назвали отличия.

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Корь - инфекционная, острая вирусная болезнь. Единственным источником возбудителем инфекции является человек, который заболел. Восприимчивость к кори очень высока. Заболеть можно в любом возрасте. Корью в 2019 году заболело более 57 000 человек.

Корь передается воздушно-капельным путем: через вдыхание с воздухом мельчайших капель слизи, содержащие вирусы.

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие частицы, которые выделяются из носа или рта больного COVID-19 во время кашля или чихания. Эти капли распространяются на расстояние около одного метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.





Чем корь отличается от коронавируса phc.org.ua

Первым признаком кори обычно является повышение температуры, длится от 4 до 7 дней. На начальной стадии могут возникать ломота в теле, насморк, сухой кашель, покраснение глаз, слезотечение и светобоязнь.

В 1-й день высыпания, сыпь обычно возникает на коже лица и верхней части шеи. На 2-й день - распространяется на туловище, ноги. На 3-й день сыпь появляется на голенях и стопах. Сыпь держится 5-6 дней, после чего бледнеет и потом остается кратковременная пигментация.

Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до 5 лет или у взрослых людей старше 30 лет. Какие могут быть осложнения:

пневмония;

ларингит, ларинготрахеобронхит;

кератит, увеит, которые могут стать причиной слепоты;

энцефалит

диарея и связанная с ней дегидратация;

отит;

у беременных могут быть самопроизвольные аборты, преждевременные роды.

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Лучшая защита от кори - иммунизация живой комбинированной вакциной для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК). Она предопределяет надежный и длительный иммунитет, а также предупреждает развитие тяжелых форм болезни и осложнений.

Вакцины против COVID-19 пока не существует.

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