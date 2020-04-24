В Украине будет массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу – Ляшко

В Украине людей могут начать массово проверять на наличие антител к коронавирусу.

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В эфире “Право на владу“ главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущено массовое ИФА-тестирование на антитела для определения наличия иммунитета к коронавирусу.

Сегодня тестируются методы ИФА для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни. И я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител - заявил Ляшко.

Отмечается, что благодаря такому тестированию появится возможность узнать, кто переболел, а кто — нет, у кого есть иммунитет. Пока нет конкретных научных данных, сколько времени будет сохраняться иммунитет. Сейчас лишь есть информация, что у тех, кто имеет такие антитела, иммунитет сохраняется три месяца.

Сейчас же для для выявления коронавируса в организме используют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Ляшко обратил внимание на то, что в первые три дня инкубационного периода этот тест неэффективен.



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