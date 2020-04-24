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В Украине будет массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу – Ляшко

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В Украине людей могут начать массово проверять на наличие антител к коронавирусу.
Массовое тестирование на коронавирус в Украине
Массовое тестирование на коронавирус в Украине
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В эфире “Право на владу“ главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что  Украина может стать пятой страной в мире,  где будет запущено массовое ИФА-тестирование на антитела для определения наличия иммунитета к коронавирусу.

Сегодня тестируются методы ИФА для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни. И я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител - заявил Ляшко.

Отмечается, что благодаря такому тестированию появится возможность узнать, кто переболел, а кто — нет, у кого есть иммунитет. Пока нет конкретных научных данных, сколько времени будет сохраняться иммунитет. Сейчас лишь есть информация,  что у тех, кто имеет такие антитела, иммунитет сохраняется три месяца.

Сейчас же для для выявления коронавируса в организме используют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Ляшко обратил внимание на то, что  в первые три дня инкубационного периода этот тест неэффективен.

Ранее мы писали, сколько мы еще будем носить маски. 

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Теги: коронавирус, МОЗ, тестирование, Коронавирус в Украине, тест на коронавирус
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.04.2020, 13:16
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гость
Ляшко xyй тебе в рот неположить ? После того как два месяца из-за вас ублюдков дома сижу. Моя кровь или сыворотка , только через отсосать мой 8=====э будет.
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