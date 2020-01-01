Существует ряд факторов, которые провоцируют высыпания.

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Нет такого человека, у которого бы не появлялись высыпание. Но если мелкие высыпания, как правило, быстро проходят, то подкожные прыщи могут доставить массу хлопот. Ivona расскажет, почему чаще всего появляются прыщи на лбу.

Чаще всего высыпаний на лбу связаны с нарушением пищеварения или проблемами кишечника. Эта область кожи лица относится ко всем известной Т-зоне. Её особенности в том, что именно на ней располагается самое большое количество сальных желез. Кроме того, на лбу находятся активно функционирующие потовые железы. Всё это приводит к усиленной выработке подкожного жира, приводящего не только к появлению заметного жирного блеска в области лба, но и к возникновению прыщей и угрей



Прыщи на лбу: почему появляются высыпания? pinterest.com

высыпания в верхней части слева указывают на сбои в работе сигмовидной кишки;⠀

обсыпать правую верхнюю часть может в результате воспаления аппендикса;⠀

высыпания в центральной части сигнализируют о проблемах в тонком кишечнике;⠀

угри между бровями говорят о неправильной работе печени;⠀

если комедоны локализуются слева, возможны проблемы с прямой кишкой;⠀

прыщики над левой или правой бровью могут быть признаком сбоя в работе левого или правого надпочечника соответственно;⠀

угри на висках говорят о заболеваниях желчного пузыря;⠀

раздражения над обеими бровями указывают на проблемы с поперечно-ободочной кишкой;⠀

высыпания по линии роста волос являются признаком сбоя в мочевом пузыре.

Также в зависимости от участка лба, на котором возникли высыпания, их связывают со следующими заболеваниями:⠀

Прыщи на лбу: почему появляются высыпания? pinterest.com

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Какие факторы могут спровоцировать высыпания на лбу?⠀

Погода. Солнце пересушивает кожу, высокая влажность приводит к излишкам кожного сала, пыль забивает поры: все это способствует появлению прыщей.⠀

Частые прикосновения грязными руками.⠀

Неподходящие косметические средства: крема и лосьоны должны подбираться по типу кожи.⠀

Неправильное питание: для здоровья кожи важен здоровый и сбалансированный рацион.⠀

Грязные волосы: постоянное взаимодействие сальных прядей с кожей вызывает появление угрей.⠀

Гормональный сбой.⠀

Недостаток кислорода.⠀

Прием различных медикаментов нарушает кишечную микрофлору и чреват высыпаниями на лице.

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