Нужно ли замачивать крупы: рассказывает диетолог

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Уже долгое время многие спорят, нужно ли замачивать крупы или это прошлый век. Диетолог Светлана Фус рассказала, почему она рекомендует все-таки замачивать крупы.⠀

Большинство круп перед варкой лучше замочить, это сделает кашу еще полезнее. Как следствие, крупы быстрее варятся, в них сохраняется больше полезных веществ. А некоторые крупы можно не варить после замачивания, они достаточно размягчаются, после этого их можно есть.



При замачивании крупы: ⠀

Удаляются посторонние примеси и шелухи ⠀

Размягчается клетчатка, зерна впитывают влагу ⠀

Скорее сварится каша. ⠀

Это не только сэкономит время на приготовлении, но и поможет сохранить больше полезных веществ



Еще одна причина – фитиновая кислота. Она содержится в растительных продуктах: орехах, семенах, бобовых, зерновых. Она для организма полезна. Но в большом количестве эта кислота связывает минералы в пищеварительном тракте, уменьшая их абсорбцию организмом и препятствует усвоению кальция, магния, железа и цинка.⠀

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Рекомендуется замачивать на ночь в подкисленной воде крупы и бобовые, особенно, если вы будете есть их с мясом или рыбой🐟. Фитиновая кислота частично разрушается при таком способе подготовки круп к приготовлению..⠀

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