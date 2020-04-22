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Нужно ли замачивать крупы: рассказывает диетолог

Комментариев: 2
Узнайте мнение диетолога.
Нужно ли замачивать крупы: рассказывает диетолог
Нужно ли замачивать крупы: рассказывает диетолог
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Уже долгое время многие спорят, нужно ли замачивать крупы или это прошлый век. Диетолог Светлана Фус рассказала, почему она рекомендует все-таки замачивать крупы.⠀

Большинство круп перед варкой лучше замочить, это сделает кашу еще полезнее. Как следствие, крупы быстрее варятся, в них сохраняется больше полезных веществ. А некоторые крупы можно не варить после замачивания, они достаточно размягчаются, после этого их можно есть.

При замачивании крупы: ⠀

  • Удаляются посторонние примеси и шелухи ⠀
  • Размягчается клетчатка, зерна впитывают влагу ⠀
  • Скорее сварится каша. ⠀

Это не только сэкономит время на приготовлении, но и поможет сохранить больше полезных веществ

Еще одна причина – фитиновая кислота. Она содержится в растительных продуктах: орехах, семенах, бобовых, зерновых. Она для организма полезна. Но в большом количестве эта кислота связывает минералы в пищеварительном тракте, уменьшая их абсорбцию организмом и препятствует усвоению кальция, магния, железа и цинка.⠀

Рекомендуется замачивать на ночь в подкисленной воде крупы и бобовые, особенно, если вы будете есть их с мясом или рыбой🐟. Фитиновая кислота частично разрушается при таком способе подготовки круп к приготовлению..⠀

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Теги: диетолог, советы диетолога, Светлана Фус, крупы
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Комментариев (2)
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крымчанин  (аноним)  22.04.2020, 15:13
Оценка:  -1
крымчанин
СВИНЬИ ХОХЛЯТСКИЕ, жрать будете искусственное сало !!!! ха ха ха
ParisMA  (аноним)  22.04.2020, 14:30
Оценка:  0
ParisMA
Диетолог Светлана Фус - это Единственный диетолог Украины? другие есть? альтернативное мнение - есть?
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