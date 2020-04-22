Нужно ли замачивать крупы: рассказывает диетолог
Читай также: Как оставаться энергичной и здоровой на карантине
Уже долгое время многие спорят, нужно ли замачивать крупы или это прошлый век. Диетолог Светлана Фус рассказала, почему она рекомендует все-таки замачивать крупы.⠀
Большинство круп перед варкой лучше замочить, это сделает кашу еще полезнее. Как следствие, крупы быстрее варятся, в них сохраняется больше полезных веществ. А некоторые крупы можно не варить после замачивания, они достаточно размягчаются, после этого их можно есть.
При замачивании крупы: ⠀
- Удаляются посторонние примеси и шелухи ⠀
- Размягчается клетчатка, зерна впитывают влагу ⠀
- Скорее сварится каша. ⠀
Это не только сэкономит время на приготовлении, но и поможет сохранить больше полезных веществ
Еще одна причина – фитиновая кислота. Она содержится в растительных продуктах: орехах, семенах, бобовых, зерновых. Она для организма полезна. Но в большом количестве эта кислота связывает минералы в пищеварительном тракте, уменьшая их абсорбцию организмом и препятствует усвоению кальция, магния, железа и цинка.⠀
⠀
Рекомендуется замачивать на ночь в подкисленной воде крупы и бобовые, особенно, если вы будете есть их с мясом или рыбой🐟. Фитиновая кислота частично разрушается при таком способе подготовки круп к приготовлению..⠀
Ранее мы писали, можно ли тренироваться во время месячных.
Полная версия правил