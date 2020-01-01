Причин может быть несколько.

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Если вы и дня не можете прожить без шоколадки, а съев одну конфетку, тут же тянетесь за второй и третьей, тому может быть масса причин.

Недосып

Да, недостаток сна создает ощущение тревоги, а организм пытается компенсировать усталость дополнительными калориями. Поэтому когда мало спали особенно тянет на сладкое, которое в обычном состоянии может бы и не захотелось.



Почему женщинам хочется сладкого pinterest.com

Нерегулярное питание

Утром вы пропустили завтрак и позавтракали одним бутербродом, на обед перекусили йогуртом, а вот на ужин хочется всего побольше и от сладкого не отказались бы.⠀

Вкусовые рецепторы потеряли чувствительность

Такое возможно, если в вашем рационе много продуктов с большим количеством консервантов, усилителей вкуса и красителей. Чтобы восстановить чувствительность рецепторов, нужно полностью убрать «химические» продукты из рациона и минимизировать потребление сахара на три недели — за это время клетки эпителия обновятся.⠀

Дефицит витаминов и микроэлементов

Например, хрома, магния и ванадия. Они отвечают за доставку глюкозы в клетки — иначе она остаётся в крови и вынуждает вас пойти за шоколадкой.



Почему женщинам хочется сладкого pinterest.com

Тяга к сладкому и менструальный цикл

Во время месячных уровень прогестерона и эстрогена заметно падает, что повышает аппетит.

Кроме того, уровень серотонина снижается, а уровень гормона кортизола, выделяемого при стрессе, - эти изменения заставляют организм искать то, что заставляет его чувствовать себя хорошо, и придают ему энергию, поэтому тяга часто связана с продуктами с высоким содержанием сахара. ,

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Потребляя, например, шоколад организм выделяет эндорфины. Кроме того, в этой пище содержится большое количество магния, что способствует выработке дофамина. Другая причина состоит в том, что какао-бобы, из которых поступает шоколад, содержат полифенолы, которые дают чувство удовлетворения.

Ранее мы писали, можно ли тренироваться во время месячных.