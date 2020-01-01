Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анита Луценко рассказала, можно ли тренироваться во время месячных

Комментариев: 0
Узнайте ответ на этот популярный вопрос.
Анита Луценко рассказала, можно ли тренироваться во время месячных
Анита Луценко рассказала, можно ли тренироваться во время месячных
https://winstagram.com/anitasporty/

Читай также: Три лучших упражнения для ягодиц от ведущей Нового канала

Долгое время считалось, что занятия спортом и месячные несовместимы друг с другом. Украинский фитнес-тренер Анита Луценко регулярно на своей страничке получает вопросы не только о том, как похудеть, но и многих интересует, можно ли тренироваться во время месячных. Главный фитнес-тренер страны опубликовала пост на своей страничке в Instagram, где рассказала, что следует знать о тренировках в “эти“ дни. 

Можно ли тренироваться во время месячных?

  • Вторая половина ( с овуляции) начинает задерживаться жидкость, ЧСС повышается при одной и той же нагрузке. Перед месячными снижается выносливость и сала мышц ( в меньшей степени).⠀
  • ПМС - за 2-10 дней до месячных могут быть: головные боли, сердцебиение, раздражительность, апатия, плаксивость, отечность лица и груди, временнное увеличение веса на 1 кг и более, метеоризм, вздутие живота.⠀
  • Дисменорея - сильные боли внизу живота. Часто идут в комплексе с ПМС.⠀
  • У кого очевидно есть ПМС и дисменорея - нужно после овуляции снизить интенсивность тренировок, а во время месячных - ограничить или исключить.⠀
  • При этом лёгкая ходьба, велосипед, физ активность низкой интенсивности нередко облегчает течение ПМС. Не делать упражнения силовые и на пресс.⠀
  • Если у вас ничего не болит, нет признаков ПМС, то выполняйте тренировки средней интенсивности и все будет отлично.

Ранее мы писали, как похудеть во время карантина. 

Поделись:
Теги: Анита Луценко, тренировки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь