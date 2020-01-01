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Анита Луценко рассказала, можно ли тренироваться во время месячных https://winstagram.com/anitasporty/

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Долгое время считалось, что занятия спортом и месячные несовместимы друг с другом. Украинский фитнес-тренер Анита Луценко регулярно на своей страничке получает вопросы не только о том, как похудеть, но и многих интересует, можно ли тренироваться во время месячных. Главный фитнес-тренер страны опубликовала пост на своей страничке в Instagram, где рассказала, что следует знать о тренировках в “эти“ дни.

Можно ли тренироваться во время месячных?

Вторая половина ( с овуляции) начинает задерживаться жидкость, ЧСС повышается при одной и той же нагрузке. Перед месячными снижается выносливость и сала мышц ( в меньшей степени).⠀

ПМС - за 2-10 дней до месячных могут быть: головные боли, сердцебиение, раздражительность, апатия, плаксивость, отечность лица и груди, временнное увеличение веса на 1 кг и более, метеоризм, вздутие живота.⠀

Дисменорея - сильные боли внизу живота. Часто идут в комплексе с ПМС.⠀

У кого очевидно есть ПМС и дисменорея - нужно после овуляции снизить интенсивность тренировок, а во время месячных - ограничить или исключить.⠀

При этом лёгкая ходьба, велосипед, физ активность низкой интенсивности нередко облегчает течение ПМС. Не делать упражнения силовые и на пресс.⠀

Если у вас ничего не болит, нет признаков ПМС, то выполняйте тренировки средней интенсивности и все будет отлично.

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